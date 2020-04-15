За первую половину дня 15 апреля автомобилисты в Петербурге успели сбить пешехода и велосипедиста. Последний при этом изрядно удивил очевидцев.



ДТП произошло утром среды на пересечении набережной Обводного канала и Рузовской улицы, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На записи с видеорегистратора одного из очевидцев видно, что автомобили поворачивали с набережной налево на мост, а велосипедист ехал по ней прямо, во встречном направлении.

Водитель автомобиля, видимо, заметив велосипедиста, затормозил, а мужчина на велосипеде попытался свернуть, но столкновения избежать они не сумели. Врезавшись в капот машины, велосипедист перелетел через него и упал. Однако он тут же встал, сел обратно на велосипед и поехал дальше, как и автомобилист. Впрочем, то, что сбитый мужчина не пострадал, это не гарантирует — иногда в шоковом состоянии люди могут не обращать внимания даже на серьезные травмы.