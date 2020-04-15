Apple открыла доступ к данным о перемещениях людей «для борьбы с пандемией COVID-19»

Apple разместила в открытом доступе статистические сведения о перемещениях людей в период пандемии коронавируса. Информация появилась на официальном сайте американской компании 15 апреля.

Как следует из опубликованного текста, статистика составлена на основе сравнительного анализа действий пользователей мобильного приложения Apple Maps из 63 стран мира, в том числе из России.

Она дает представление о перемещении людей пешком, а также на личном и общественном транспорте, и носит анонимный характер, то есть не раскрывает персональные данные каждого отдельного человека.