Apple открыла доступ к данным о перемещениях людей «для борьбы с пандемией COVID-19»
Apple разместила в открытом доступе статистические сведения о перемещениях людей в период пандемии коронавируса. Информация появилась на официальном сайте американской компании 15 апреля.
Как следует из опубликованного текста, статистика составлена на основе сравнительного анализа действий пользователей мобильного приложения Apple Maps из 63 стран мира, в том числе из России.
Она дает представление о перемещении людей пешком, а также на личном и общественном транспорте, и носит анонимный характер, то есть не раскрывает персональные данные каждого отдельного человека.
В Apple подчеркнули, что публикуемая информация должна помочь властям принимать меры по защите населения от коронавируса и специалистам всего мира — в их важной работе по борьбе с пандемией COVID‑19.
Посмотреть соответствующие сведения можно на специально созданном сайте Mobility Trends Reports.
Напомним, в России зарегистрировано 24 490 случаев коронавируса в 84 регионах страны. За весь период зафиксировано 198 летальных исходов, выздоровели 1986 человек.