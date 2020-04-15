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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

15.04.2020 11:27
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В Петербург прилетел вывозной рейс из Нью-Йорка. 59 человек встретили с термометром, фотоаппаратом и направлением на самоизоляцию

Рейс «Аэрофлота» SU103 Нью-Йорк — Санкт-Петербург — Москва прибыл в Пулково. Согласно онлайн-табло аэропорта, это произошло, как и планировалось, 15 апреля в 10:30.

По данным Минтранса, на борту находится 278 пассажиров, из которых в Петербурге выходят 59 человек. Остальных ждут в Шереметьево.

В администрации Петербурга «Фонтанке» рассказали, что первичный медицинский контроль пассажиры прошли еще в салоне самолета. Затем их провели по отдельному телетрапу, в конце которого две группы медработников взяли анализы на наличие инфекции.

Далее с прибывшими будут работать 20 сотрудников Роспотребнадзора. Они оформят необходимые документы, в том числе предписание с требованием полной самоизоляции на 14 дней, и сфотографируют прибывших. Снимки в дальнейшем будут использоваться в городской системе видеонаблюдения для контроля за соблюдением самоизоляции.

Паспортный контроль возвращающиеся в Петербург проходят группами по 20–25 человек. В зону выдачи багажа они попадают по закрытым для других граждан коридорам.

За время осмотра пассажиров их багаж продезинфицируют.

По домам или (при необходимости) в обсерватор в пансионате «Заря» прилетевших россиян везут на специально заказанных автобусах.

Начиная со 2 апреля подобным образом отработано 6 рейсов, на которых на Родину вернулось порядка 600 человек.

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