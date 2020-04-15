Самоизолированные жители дома на Конторской улице стали свидетелями смерти молодого мигранта. Он сорвался с высоты во время работ на крыше
Жизнь молодого мужчины оборвалась накануне в Красногвардейском районе. Он погиб при выполнении трудовых обязанностей и на глазах у очевидцев.
Как стало известно «Фонтанке» 15 апреля, около десяти утра во вторник в экстренные службы поступило сообщение о том, что у одного из домов на Конторской улице лежит тело.
На место происшествия прибыли полицейские. Они установили, что погибшим оказался 27-летний приезжий из Узбекистана. В Петербург он прибыл в поисках работы, в городе жил без регистрации. Месяц назад исполнилось ровно два года, как он перебрался в город на Неве.
По предварительной информации, нелегальный мигрант погиб в результате падения с высоты. Он выполнял кровельные работы на крыше жилого дома и упал, пролетев вниз пять этажей.
По всей видимости, в скорую помощь обратились очевидцы. Уже оттуда сведения о случившемся передали в полицию.
По факту проводится проверка.