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15.04.2020 10:45
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Самоизолированные жители дома на Конторской улице стали свидетелями смерти молодого мигранта. Он сорвался с высоты во время работ на крыше

Жизнь молодого мужчины оборвалась накануне в Красногвардейском районе. Он погиб при выполнении трудовых обязанностей и на глазах у очевидцев.

Как стало известно «Фонтанке» 15 апреля, около десяти утра во вторник в экстренные службы поступило сообщение о том, что у одного из домов на Конторской улице лежит тело.

На место происшествия прибыли полицейские. Они установили, что погибшим оказался 27-летний приезжий из Узбекистана. В Петербург он прибыл в поисках работы, в городе жил без регистрации. Месяц назад исполнилось ровно два года, как он перебрался в город на Неве.

По предварительной информации, нелегальный мигрант погиб в результате падения с высоты. Он выполнял кровельные работы на крыше жилого дома и упал, пролетев вниз пять этажей.

По всей видимости, в скорую помощь обратились очевидцы. Уже оттуда сведения о случившемся передали в полицию.

По факту проводится проверка.

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