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15.04.2020 09:57
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Восемь детей с ОРВИ и вшами нашли в подвале дома в Горелово

Полиция Красносельского района нашла в подвале частного дома в поселке Горелово детей. На скорой их увезли в больницу. Цыганская семья несколько дней назад приехала в Петербург.

Как стало известно, дом на улице Дачной полиция проверяла в ходе обычного патрулирования. Подвал трехэтажного дома был отдан семье, которая несколько дней назад приехала из Рязани. На попечении двух мужчин и двух женщин оказались восемь детей, трое из которых были до года. Для осмотра полицейские вызвали врачей. Всех восьмерых увезли в детскую городскую больницу № 4, где медики нашли у детей ОРВИ и педикулез.

Фото: «Фонтанка.ру»

По факту проводится проверка.

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