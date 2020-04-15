Полиция Красносельского района нашла в подвале частного дома в поселке Горелово детей. На скорой их увезли в больницу. Цыганская семья несколько дней назад приехала в Петербург.



Как стало известно, дом на улице Дачной полиция проверяла в ходе обычного патрулирования. Подвал трехэтажного дома был отдан семье, которая несколько дней назад приехала из Рязани. На попечении двух мужчин и двух женщин оказались восемь детей, трое из которых были до года. Для осмотра полицейские вызвали врачей. Всех восьмерых увезли в детскую городскую больницу № 4, где медики нашли у детей ОРВИ и педикулез.

