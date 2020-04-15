Богатейший человек мира продолжает зарабатывать на кризисе. Джефф Безос за день увеличил свое состояние на 6,4 млрд долларов

Богатейший человек в мире, глава компании Amazon Джефф Безос за день увеличил свое состояние на 6,4 миллиарда долларов. В условиях кризиса акции корпорации рекордно подскочили в цене, пишет 15 апреля Forbes.



По данным издания, к моменту закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже цена одной акции дошла до 2238 долларов, рост составил 5,3 процента. Джефф Безос владеет 11,2 процента акций Amazon и его состояние увеличилось на 6,4 миллиарда долларов - до 138 миллиардов. Его бывшая супруга, которая после развода получила долю в компании, за день стала богаче на 2,2 миллиарда долларов, теперь ее состояние оценивается в 44,8 миллиарда.

