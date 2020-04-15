Богатейший человек мира продолжает зарабатывать на кризисе. Джефф Безос за день увеличил свое состояние на 6,4 млрд долларов
Богатейший человек в мире, глава компании Amazon Джефф Безос за день увеличил свое состояние на 6,4 миллиарда долларов. В условиях кризиса акции корпорации рекордно подскочили в цене, пишет 15 апреля Forbes.
По данным издания, к моменту закрытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже цена одной акции дошла до 2238 долларов, рост составил 5,3 процента. Джефф Безос владеет 11,2 процента акций Amazon и его состояние увеличилось на 6,4 миллиарда долларов - до 138 миллиардов. Его бывшая супруга, которая после развода получила долю в компании, за день стала богаче на 2,2 миллиарда долларов, теперь ее состояние оценивается в 44,8 миллиарда.
Прекращение работы магазинов в условиях пандемии коронавируса привели к резкому спросу на онлайн-гипермаркеты и услуги доставки товаров первой необходимости, что способствовало росту акций Amazon более чем на 20 процентов с начала года. Для того, чтобы справиться с ростом спроса, Amazon объявила о найме дополнительно 100 тысячи сотрудников.