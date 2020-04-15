Канадские вирусологи выяснили, что коронавирус блокирует препарат для лечения лихорадки Эбола
Препарат ремдесивир для лечения лихорадки Эбола может блокировать размножение коронавируса нового типа в организме, утверждают канадские вирусологи. Об этом 15 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на Journal of Biological Chemistry.
Ремдесивир тестировали при лечении ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, по структуре РНК они схожи с коронавирусом.
До проведения клинических испытаний нельзя утверждать о его эффективности в реальных условиях, отмечают вирусологи.
В США начали клинические испытания ремдесивира против COVID-19 в конце января 2020 года. Препарат указан и в методичке российского Минздрава.
По данным университета Джонса Хопкинса на 15 апреля, в мире зарегистрировано 1 миллион 982 тысячи случаев заражения коронавирусом.