Канадские вирусологи выяснили, что коронавирус блокирует препарат для лечения лихорадки Эбола

Препарат ремдесивир для лечения лихорадки Эбола может блокировать размножение коронавируса нового типа в организме, утверждают канадские вирусологи. Об этом 15 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на Journal of Biological Chemistry.



Ремдесивир тестировали при лечении ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, по структуре РНК они схожи с коронавирусом.



До проведения клинических испытаний нельзя утверждать о его эффективности в реальных условиях, отмечают вирусологи.

