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15.04.2020 08:10
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Канадские вирусологи выяснили, что коронавирус блокирует препарат для лечения лихорадки Эбола

Препарат ремдесивир для лечения лихорадки Эбола может блокировать размножение коронавируса нового типа в организме, утверждают канадские вирусологи. Об этом 15 апреля пишет РИА Новости со ссылкой на Journal of Biological Chemistry.

Ремдесивир тестировали при лечении ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, по структуре РНК они схожи с коронавирусом.

До проведения клинических испытаний нельзя утверждать о его эффективности в реальных условиях, отмечают вирусологи.

В США начали клинические испытания ремдесивира против COVID-19 в конце января 2020 года. Препарат указан и в методичке российского Минздрава.

По данным университета Джонса Хопкинса на 15 апреля, в мире зарегистрировано 1 миллион 982 тысячи случаев заражения коронавирусом.

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Комментарии (2)

dragvs
Очередная давно известная и неподтвержденная гипотеза.
Stargazer_5e4cc3b703773
Ничего не понял - кто кого блокирует?
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