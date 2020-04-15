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Как сделать оригинальный и красивый дизайн в новой квартире
Время вынужденного нахождения дома можно использовать для улучшения своих жилищных условий. Тем более выбрать, проверить и даже оформить квартиру теперь можно без личного присутствия, в формате онлайн.
Строительная компания «Терминал-Ресурс» предлагает готовые квартиры в Пушкинском районе. Малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» возводятся по кирпично-монолитной технологии. Дома оснащены автономными газовыми котельными, тёплыми водяными полами и малошумными лифтами производства Швейцарии.
Квартирография «Образцовых кварталах» включает варианты от компактных однокомнатных до просторных «трёшек». Свободные планировки оставляют за покупателем право решить, нужна ли общая кухня-гостиная или важнее иметь дополнительную изолированную комнату. Тёплые водяные полы позволяют отказаться от внешних труб и громоздких радиаторов. Квартиры передаются с предчистовой отделкой: сделана ровная стяжка пола, выполнена электроразводка, установлены теплопакеты и взломостойкие двери.
Сам себе дизайнер
Можно привлечь профессионального дизайнера интерьера, а можно попробовать проявить фантазию и сделать дизайн самостоятельно. Специалисты строительной компании «Терминал-Ресурс» подготовили рекомендации, которые помогут правильно спланировать ремонт.
На этапе планирования не отвлекайтесь на такие мелочи, как цвет штор или диванных подушек. Отталкиваясь от ваших потребностей, продумайте функционал помещений. Удобство и практичность первичны. Реализация решений будет вытекать из функционала и воплощаться в стиле, который вам по душе.
Оцените возможности исходной планировки. Определите, сколько изолированных комнат (спален) вам необходимо. Составьте перечень обязательных предметов мебели, которые нужно разместить. Желательно сразу указать габаритные размеры. Используйте общедоступные компьютерные программы или «выносите» планировку в натуру. При помощи мела или малярного скотча разметьте будущие стены и границы мебели и «походите» в будущем интерьере.
Застройщик «Терминал-Ресурс» по образцу успешных европейских проектов в своих строящихся объектах применяет эргономичные планировки. Это значит, для семьи любого состава в «Образцовых кварталах» можно подобрать оптимальное планировочное решение, а при появлении ещё одного ребёнка незначительными усилиями организовать дополнительную спальную зону. В квартирах от 60 кв. м спроектированы два санузла, гардеробные и ниши, где идеально разместятся встроенные шкафы.
Квартира — зеркало души
Распланировали свою новую квартиру? Теперь можно подумать о цветовом и стилистическом оформлении. Если вы предпочитаете работать с дизайнером, постарайтесь наиболее конкретно сформулировать свои пожелания. Понятие «классика» или «красивый цвет» у разных людей могут отличаться. Выберите референсы — картинки готовых интерьеров, которые вам нравятся по стилю и цвету.
Референсы пригодятся и в случае, если вы будете действовать без дизайнера. Они послужат для вас вдохновением и ориентиром, который поможет подобрать отделочные материалы и мебель.
Свою индивидуальную цветовую гамму можно выбрать, обратившись к готовым цветовым палитрам. Самые смелые могут попробовать составить гармоничные сочетания при помощи цветового круга — найти его можно на профильных сайтах
Рекомендуем использовать 2–3 основных цвета для стен и пола, остальные цвета вводите в качестве дополнительных акцентов в обивке мебели, декоре, текстиле.
При самостоятельной работе над дизайном используйте приём коллажа. Чтобы понять, насколько материалы, которые вам понравились, будут сочетаться, разместите их фото или картинки с сайтов производителей рядом друг с другом в любой доступной программе. Наглядно сразу всё станет ясно.
Используйте готовые решения или дизайн-проекты продавцов материалов и мебели. Некоторые поставщики керамической плитки могут для вас разработать проект санузла с раскладкой плитки, поставщики светильников могут сделать комплексное предложение с подбором светильников и расчетом освещенности, производители мебели подготовят проект кухни или гардероба. Ваша задача — собрать эту мозаику в единое целое.
Базовые схемы от дизайнеров на специализированных ресурсах носят рекомендательный характер. Адаптируйте их под свой вкус и состав семьи. Помните, что любая перепланировка (устройство, перенос или смещение дверных проемов, демонтаж перегородок, даже не несущих, возведение новых стен и перенос сантехнических приборов в пределах санузла) требует согласования.
При покупке квартиры в «Образцовых кварталах» возможна виртуальная консультация дизайнера интерьера.
Застройщик ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 719–19–19, www.devcent.ru
Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»
Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс «Образцовый квартал», жилой комплекс «Образцовый квартал 2», жилой комплекс «Образцовый квартал 3», жилой комплекс «Образцовый квартал 4», жилой комплекс «Образцовый квартал 5», жилой комплекс «Образцовый квартал 6» — застройщик ООО «Терминал-Ресурс», проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya