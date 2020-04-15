Как сделать оригинальный и красивый дизайн в новой квартире

Строительная компания «Терминал-Ресурс» предлагает готовые квартиры в Пушкинском районе. Малоэтажные жилые комплексы «Образцовые кварталы» возводятся по кирпично-монолитной технологии. Дома оснащены автономными газовыми котельными, тёплыми водяными полами и малошумными лифтами производства Швейцарии.



Квартирография «Образцовых кварталах» включает варианты от компактных однокомнатных до просторных «трёшек». Свободные планировки оставляют за покупателем право решить, нужна ли общая кухня-гостиная или важнее иметь дополнительную изолированную комнату. Тёплые водяные полы позволяют отказаться от внешних труб и громоздких радиаторов. Квартиры передаются с предчистовой отделкой: сделана ровная стяжка пола, выполнена электроразводка, установлены теплопакеты и взломостойкие двери.



Сам себе дизайнер



Можно привлечь профессионального дизайнера интерьера, а можно попробовать проявить фантазию и сделать дизайн самостоятельно. Специалисты строительной компании «Терминал-Ресурс» подготовили рекомендации, которые помогут правильно спланировать ремонт.



На этапе планирования не отвлекайтесь на такие мелочи, как цвет штор или диванных подушек. Отталкиваясь от ваших потребностей, продумайте функционал помещений. Удобство и практичность первичны. Реализация решений будет вытекать из функционала и воплощаться в стиле, который вам по душе.



Оцените возможности исходной планировки. Определите, сколько изолированных комнат (спален) вам необходимо. Составьте перечень обязательных предметов мебели, которые нужно разместить. Желательно сразу указать габаритные размеры. Используйте общедоступные компьютерные программы или «выносите» планировку в натуру. При помощи мела или малярного скотча разметьте будущие стены и границы мебели и «походите» в будущем интерьере.



Застройщик «Терминал-Ресурс» по образцу успешных европейских проектов в своих строящихся объектах применяет эргономичные планировки. Это значит, для семьи любого состава в «Образцовых кварталах» можно подобрать оптимальное планировочное решение, а при появлении ещё одного ребёнка незначительными усилиями организовать дополнительную спальную зону. В квартирах от 60 кв. м спроектированы два санузла, гардеробные и ниши, где идеально разместятся встроенные шкафы.