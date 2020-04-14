«У нас не планируется никакого развода». Саудовский принц заявил о «семейных отношениях с Россией»

Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд заявил, что изначальный срыв сделки ОПЕК+ в марте не привел к проблемам в отношениях с Россией. Об этом пишет 14 апреля РБК со ссылкой на Bloomberg TV.



В ходе эфира телеканала ведущая напомнила о «неприятном разводе» с Россией из-за отказа последней от сделки ОПЕК+ в марте.



«Я бы не назвал это неприятным разводом. Как в каждой семье, у нас иногда бывают разногласия. Но обычно семьи не выносят их за пределы своего внутреннего круга. <...>. Их разрешение делает семьи сильнее. Извините, если разочарую, но у нас не планируется никакого развода», — заявил в ответ принц.

