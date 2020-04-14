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14.04.2020 22:55
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«У нас не планируется никакого развода». Саудовский принц заявил о «семейных отношениях с Россией»

Министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд заявил, что изначальный срыв сделки ОПЕК+ в марте не привел к проблемам в отношениях с Россией. Об этом пишет 14 апреля РБК со ссылкой на Bloomberg TV.

В ходе эфира телеканала ведущая напомнила о «неприятном разводе» с Россией из-за отказа последней от сделки ОПЕК+ в марте.

«Я бы не назвал это неприятным разводом. Как в каждой семье, у нас иногда бывают разногласия. Но обычно семьи не выносят их за пределы своего внутреннего круга. <...>. Их разрешение делает семьи сильнее. Извините, если разочарую, но у нас не планируется никакого развода», — заявил в ответ принц.

Он также прокомментировал заключенное в итоге соглашение ОПЕК+ с участием России по снижению нефтедобычи почти на 10 млн баррелей в сутки на два месяца. По словам главы Минэнерго Саудовской Аравии, ситуация на рынке должна стабилизироваться в течение нескольких месяцев.

Напомним, согласно соглашению ОПЕК+, итоговая квота по снижению добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн баррелей в сутки, а 9,7 млн - меньшую, чем предполагалось, квоту взяла на себя Мексика. Россия и Саудовская Аравия договорились сократить добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с. В последующем общий объем будет снижен до 7,7 миллиона баррелей.

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Комментарии (4)

Leadmonkey
И кто кого в этой семье того? Хотя, чего я спрашиваю, и так понятно.
260899531
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krasnonosov
Всех кого надо они уже развели.
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