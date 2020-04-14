Музеи и зоопарки предлагают включить в список отраслей, пострадавших от коронавируса
Минэкономразвития РФ предлагает правительству включить музеи и зоопарки в список отраслей, пострадавших от пандемии Covid-19. Об этом 14 апреля сообщается на сайте ведомства.
После включения в перечень они смогут претендовать на первоочередную адресную антикризисную поддержку, уточнили в министерстве.
«Работа музеев и зоопарков была приостановлена в связи с ограничениями, введенными в связи с распространением коронавирусной инфекции, которые повлекли существенное снижение доходов в этой сфере», - говорится в сообщении Минэкономразвития.
Ранее в список пострадавших отраслей по просьбе министерства уже добавили кинотеатры и стоматологические клиники.
Напомним, Forbes ранее сообщил о том, что новый пакет антикризисных мер правительства может обойтись в триллион рублей, причем большая часть уйдет на поддержку крупного бизнеса.