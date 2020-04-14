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14.04.2020 22:34
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Музеи и зоопарки предлагают включить в список отраслей, пострадавших от коронавируса

Минэкономразвития РФ предлагает правительству включить музеи и зоопарки в список отраслей, пострадавших от пандемии Covid-19. Об этом 14 апреля сообщается на сайте ведомства.

После включения в перечень они смогут претендовать на первоочередную адресную антикризисную поддержку, уточнили в министерстве.

«Работа музеев и зоопарков была приостановлена в связи с ограничениями, введенными в связи с распространением коронавирусной инфекции, которые повлекли существенное снижение доходов в этой сфере», - говорится в сообщении Минэкономразвития.

Ранее в список пострадавших отраслей по просьбе министерства уже добавили кинотеатры и стоматологические клиники.

Напомним, Forbes ранее сообщил о том, что новый пакет антикризисных мер правительства может обойтись в триллион рублей, причем большая часть уйдет на поддержку крупного бизнеса.

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