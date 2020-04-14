Российская оперная певица Светлана Касьян поделилась своими впечатлениями после тяжелого лечения новой коронавирусной инфекции. Девушка заразилась в Москве и теперь рекомендует не подходить друг к другу ближе чем на 2-3 метра и вообще сидеть дома.

Пост на своей странице в Instagram она опубликовала 14 апреля. Касьян объяснила, что у нее болезнь началась с кашля. «Температура 38.3 и так ломило тело ночами, что я ни лежать, ни стоять не могла. Озноб, жар. Пневмония сразу», - написала певица и отметила, что также заразились члены ее семьи. Касьян, которую называют «новой Марией Каллас», рассказала, что лечение было «адским». Лечат, по ее словам, в Москве так же, как по всему миру, и «это помогает». «Убивает печень, почки и вообще много побочки от этих препаратов, антибиотиков и капельниц. К сожалению, лечение долгое», - добавила девушка. Отдельно она отметила, что ей делали пять тестов на коронавирус, и с ними «полная лажа». «Огромное количество ложноотрицательных и ложноположительных, но, как я писала выше — наличие пневмонии на 100% указывает на наличие коронавируса», - уверяет Касьян.

Она также отметила, что заражение и течение болезни, по ее мнению, особо не зависят от возраста. В предыдущем посте девушка отметила, что у нее пневмония развилась за сутки, хотя она ведет здоровый образ жизни, не курит, не пьет и регулярно проводит кардио тренировки.



В России заражены больше 20 тысяч человек. По состоянию на 14 апреля страна заняла 4-е место по приросту новых заболевших.

