Forbes: Второй пакет антикризисных мер правительства обойдется в триллион рублей. Помогать будут в первую очередь крупному бизнесу
Второй пакет антикризисных мер, который в правительстве России готовят по поручению Владимира Путина, обойдется в 1 трлн рублей. Об этом 14 апреля пишет Forbes со ссылкой на свои источники.
По данным издания, больше всего денег может уйти на поддержку системообразующих предприятий. На малый и средний бизнес, например, планируют потратить около 100 млрд рублей из триллиона.
Собеседники издания уверяют, что новый план могут официально представить уже в четверг. На его реализацию могут выделить 520 млрд рублей из бюджета и еще 430 млрд — на госгарантии.
Самая дорогая мера из нового пакета — субсидирование 6% от ставки кредита на год системообразующим предприятиям с предоставлением 50-процентной госгарантии. Кроме того, секторальные меры поддержки должны затронуть сферы строительства, авиаперевозок, автомобильной и легкой промышленности. Также поддержат программы импортозамещения в промышленности.
На меры социальной поддержки собираются выделить около 300 млрд рублей — в частности, 153 млрд могут уйти в мае и в июне на выплату заработной платы в пострадавших отраслях — по 1 МРОТ на сотрудника. Но помогать будут только тем, кто не сокращает сотрудников. Кроме того, средним и крупным предприятиям могут предоставить беспроцентные «зарплатные кредиты». На это может уйти около 130 млрд рублей госгарантий.
На поддержку всего малого и среднего бизнеса планируется потратить 100 млрд рублей. Из них 20 уйдут на полугодовую отсрочку по уплате страховых взносов. 67 млрд — на включение в перечень пострадавших отраслей торговли непродовольственными товарами. Еще 20 млрд могут потратить на отсрочки по уплате налогов торговыми центрами.