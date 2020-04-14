Forbes: Второй пакет антикризисных мер правительства обойдется в триллион рублей. Помогать будут в первую очередь крупному бизнесу

Второй пакет антикризисных мер, который в правительстве России готовят по поручению Владимира Путина, обойдется в 1 трлн рублей. Об этом 14 апреля пишет Forbes со ссылкой на свои источники.



По данным издания, больше всего денег может уйти на поддержку системообразующих предприятий. На малый и средний бизнес, например, планируют потратить около 100 млрд рублей из триллиона.



Собеседники издания уверяют, что новый план могут официально представить уже в четверг. На его реализацию могут выделить 520 млрд рублей из бюджета и еще 430 млрд — на госгарантии.

