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14.04.2020 21:41
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Forbes: Второй пакет антикризисных мер правительства обойдется в триллион рублей. Помогать будут в первую очередь крупному бизнесу

Второй пакет антикризисных мер, который в правительстве России готовят по поручению Владимира Путина, обойдется в 1 трлн рублей. Об этом 14 апреля пишет Forbes со ссылкой на свои источники.

По данным издания, больше всего денег может уйти на поддержку системообразующих предприятий. На малый и средний бизнес, например, планируют потратить около 100 млрд рублей из триллиона.

Собеседники издания уверяют, что новый план могут официально представить уже в четверг. На его реализацию могут выделить 520 млрд рублей из бюджета и еще 430 млрд — на госгарантии.

Самая дорогая мера из нового пакета — субсидирование 6% от ставки кредита на год системообразующим предприятиям с предоставлением 50-процентной госгарантии. Кроме того, секторальные меры поддержки должны затронуть сферы строительства, авиаперевозок, автомобильной и легкой промышленности. Также поддержат программы импортозамещения в промышленности.

На меры социальной поддержки собираются выделить около 300 млрд рублей — в частности, 153 млрд могут уйти в мае и в июне на выплату заработной платы в пострадавших отраслях — по 1 МРОТ на сотрудника. Но помогать будут только тем, кто не сокращает сотрудников. Кроме того, средним и крупным предприятиям могут предоставить беспроцентные «зарплатные кредиты». На это может уйти около 130 млрд рублей госгарантий.

На поддержку всего малого и среднего бизнеса планируется потратить 100 млрд рублей. Из них 20 уйдут на полугодовую отсрочку по уплате страховых взносов. 67 млрд — на включение в перечень пострадавших отраслей торговли непродовольственными товарами. Еще 20 млрд могут потратить на отсрочки по уплате налогов торговыми центрами.

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Комментарии (9)

spb7771250
Если все действительно так, то это же натуральное и ничем не прикрытое свинство будет, честно говоря. Опять триллионы - только своим. А ведь такой шанс им природа дала.
Mozg
Похоже, простым людям вообще ни кому ни какой поддержки не будет. Как в девяностые- воруй кто где может.
Наворовал- поделись с крышей.
Крышуешь- зашли в общак.
260899531
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