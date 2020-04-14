В даркнет утекли данные полумиллиона пользователей Zoom. Хакеры продают их за «за копейки» для имиджа

Более 500 000 учетных записей приложения для видеоконференций Zoom продаются в даркнете и на хакерских форумах меньше чем за цент, а в некоторых случаях раздаются бесплатно, выяснили эксперты компании Cyble, которая занимается информационной безопасностью.

Как пишет Bleeping Computer, Cyble начала замечать с 1 апреля данные об аккаунтах Zoom, которые взломщики выкладывали на специализированных форумах, чтобы завоевать репутацию в хакерском сообществе. Некоторые из учётных записей Zoom предлагаются бесплатно или по центу за штуку на специализированных форумах, чтобы хакеры могли использовать их для шутливых «зум-бомбардировок» и злонамеренных атак. В даркнете нашлись учётные записи крупных компаний и американских университетов.