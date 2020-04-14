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14.04.2020 19:53
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В даркнет утекли данные полумиллиона пользователей Zoom. Хакеры продают их за «за копейки» для имиджа

Более 500 000 учетных записей приложения для видеоконференций Zoom продаются в даркнете и на хакерских форумах меньше чем за цент, а в некоторых случаях раздаются бесплатно, выяснили эксперты компании Cyble, которая занимается информационной безопасностью.

Как пишет Bleeping Computer, Cyble начала замечать с 1 апреля данные об аккаунтах Zoom, которые взломщики выкладывали на специализированных форумах, чтобы завоевать репутацию в хакерском сообществе. Некоторые из учётных записей Zoom предлагаются бесплатно или по центу за штуку на специализированных форумах, чтобы хакеры могли использовать их для шутливых «зум-бомбардировок» и злонамеренных атак. В даркнете нашлись учётные записи крупных компаний и американских университетов.

Журналисты BC связались с владельцами некоторых украденных учётных записей и убедились, что среди выставленных хакерами есть и актуальные, и старые пароли.

Компания Cyble приобрела примерно 530 000 учетных записей Zoom по цене 0,0020 доллара за штуку, чтобы предупредить своих клиентов о возможном взломе. Купленные учетные записи включают адрес электронной почты жертвы, пароль, URL-адрес личной встречи и их HostKey.

Приложение для видеоконференций Zoom стало особенно популярным в период пандемии коронавируса, им часто пользуются для организации онлайн-встреч. В России от атаки неизвестных пострадали школьники. Так, в Саратове проводимые на этой площадке уроки в одной из школ были прерваны демонстрацией порно. Источник запрещённого контента выясняют правоохранительные органы.

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Комментарии (4)

260801342
Учителям дали указание учить детей удаленно, но софта никакого для этого не предоставили. Дальше сами как-нибудь. Вот и получилось что вместо учебы детям порно демонстрируют.
Анна Прошина
"На дурака не нужен нож:
ему с три короба наврешь -
и делай с ним что хошь."
Буратины.

Завтра будет новое приложение , схожего функционала, ХАЛЯВНОЕ и Буратины кинуться его скачивать !
Анна Прошина
Дайте угадаю ммммммм там наверное добрая половина нашего политческого пантеона , который сам не свой до чужего добра.
Неплохо крутанули в очередной раз соотечественников - любителей условно-бесплатного софта .
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