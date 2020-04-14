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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 16:49
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Почти 17 тысяч человек вернулись из-за границы в Петербург за две недели. Больше всего «возвращенцев» прибыло из Финляндии

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом подсчитал, сколько граждан России вернулись из других стран с 24 марта по 6 апреля.

«Всего с 24.03 по 06.04 в Санкт-Петербург вернулись 16 970 человек из 71 страны», — говорится 14 апреля в заявлении оперштаба.

Большая часть вернувшихся приходится на Финляндию, откуда приехало 27,31% «возвращенцев». Затем идет Таиланд с почти 14%, а замыкает тройку Турция с 6,15%. В пятерке также Вьетнам и Катар.

В Северо-Западный федеральный округ за две недели из других стран прибыло более 35 тысяч человек, почти половина из которых приходится на Петербург. Финляндия удерживает первенство и на уровне региона с 7,6 тысячи вернувшихся.

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Комментарии (3)

Маришенька
А "Сапсаны" ещё ходят! Четыре пары- восемь поездов!!!
Kit.
А сколько вернулись из Москвы?
260638651
Сколько из них заболели?
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