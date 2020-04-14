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14.04.2020 17:22
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Дом Иоганна Альбрехта на Большой Морской стал объектом культурного наследия. Его строили почти 200 лет

Дом Иоганна Альбрехта в центре Петербурга признан объектом культурного наследия регионального значения. О включении в единый государственный реестр 14 апреля сообщили в КГИОП.

Здание на Большой Морской, 19, интересно тем, что оно менялось на протяжении двух столетий, что и показала историко-культурная экспертиза. Основная двухэтажная часть была возведена в 1742 году, от следующих уровней её отделили широким фризом с лепниной и нишами под окнами. В 1760–1770-е годы появился третий этаж.

Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП
Фото: КГИОП

В 1831-м к нему был пристроен полукруглый эркер. А в 1868–1869 годах архитектор Виктор Александрович Шретер полностью переделал лицевой фасад, объединив окна 1-го и 2-го этажей в витринные и добавив над ними лепные композиции, а также оформив оконные проемы 3-го этажа наличниками и лепными фризами. И, наконец, в 1931 году были надстроены два последних этажа.

В наши дни здание является административным, в нём расположены антикафе, творческая галерея и туристическое агентство.

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