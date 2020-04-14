За отсрочкой по аренде в Смольный обратились 600 предпринимателей. Среди них владельцы гостиниц, ресторанов и турфирм

Петербургские предприниматели, арендующие у города земельные участки и объекты нежилого фонда, начали подавать заявления на отсрочку арендной платы за второй и третий кварталы 2020 года. Как сообщили 14 апреля в пресс-службе Смольного, всего на данный момент подано 600 заявлений. Они находятся на рассмотрении.



Как ранее писала «Фонтанка», на прошлой неделе комитет имущественных отношений издал приказ об отсрочке платежей за аренду городского имущества на 2-й и 3-й кварталы для субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма. Она распространяется на договоры аренды городских земельных участков, объектов нежилого фонда и договоры на размещение нестационарных торговых объектов.

