Водитель люксового кроссовера в Московском районе Петербурга решил приступить к весенней вспашке, не выезжая из города. Начал с газона, и даже забор его не остановил.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 14 апреля на Пулковском шоссе, в районе торгово-развлекательного комплекса «Лето», кроссовер Porsche вылетел с дороги и пропахал газон. По пути автомобиль снес несколько металлических ограждений, после чего остановился посреди газона.

В результате ДТП кроссоверу оторвало правое переднее колесо, так что увозить «памятник "Порше"» с места ДТП придется эвакуатором. О пострадавших, как и о водителе, не сообщается. Однако номера, как видно на фото, с машины снять успели.