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14.04.2020 15:44
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«Порше» протаранил ограду и пропахал газон на Пулковском шоссе

Водитель люксового кроссовера в Московском районе Петербурга решил приступить к весенней вспашке, не выезжая из города. Начал с газона, и даже забор его не остановил.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 14 апреля на Пулковском шоссе, в районе торгово-развлекательного комплекса «Лето», кроссовер Porsche вылетел с дороги и пропахал газон. По пути автомобиль снес несколько металлических ограждений, после чего остановился посреди газона.

В результате ДТП кроссоверу оторвало правое переднее колесо, так что увозить «памятник "Порше"» с места ДТП придется эвакуатором. О пострадавших, как и о водителе, не сообщается. Однако номера, как видно на фото, с машины снять успели.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

«Кстати, может, только купил, там напротив дилерский центр «Порше». А с этой стороны «Субарики» стоят, видимо, не понравился «немец», решил на «японца» пересесть», — пошутил участник группы Антон.

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Комментарии (2)

Киркор_Филиппов
Почему эти товарищи постоянно снимают номера?
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