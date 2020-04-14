«Порше» протаранил ограду и пропахал газон на Пулковском шоссе
Водитель люксового кроссовера в Московском районе Петербурга решил приступить к весенней вспашке, не выезжая из города. Начал с газона, и даже забор его не остановил.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем 14 апреля на Пулковском шоссе, в районе торгово-развлекательного комплекса «Лето», кроссовер Porsche вылетел с дороги и пропахал газон. По пути автомобиль снес несколько металлических ограждений, после чего остановился посреди газона.
В результате ДТП кроссоверу оторвало правое переднее колесо, так что увозить «памятник "Порше"» с места ДТП придется эвакуатором. О пострадавших, как и о водителе, не сообщается. Однако номера, как видно на фото, с машины снять успели.
«Кстати, может, только купил, там напротив дилерский центр «Порше». А с этой стороны «Субарики» стоят, видимо, не понравился «немец», решил на «японца» пересесть», — пошутил участник группы Антон.