«Раньше июля никто никуда не поедет». Ассоциация туроператоров рассказала, когда рынок путешествий восстановится после пандемии
Восстановление туристического потока начнется с внутрироссийских направлений, которые откроются раньше, чем зарубежные, — предположительно во второй половине лета. Такое мнение высказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе онлайн-конференции 14 апреля.
«Раньше июля, скорее всего, никто никуда не поедет. Надеемся, что Россия откроется для туристов в июле или августе, и именно это станет началом восстановления туристического рынка», — сказала она. Точные сроки возобновления зарубежных поездок ассоциация прогнозировать затрудняется. «Тем не менее можно полагать, что в 2021 году, скорее всего, можно будет ездить по миру так же, как и до пандемии», — сказала Майя Ломидзе.
Несмотря на огромный отложенный спрос, туристическому рынку понадобится как минимум 6–8 месяцев, чтобы «только начать возвращаться на докризисный уровень», — подчеркнула она.
Предложенных государством мер поддержки, по словам Ломидзе, пока недостаточно для спасения отрасли. Сейчас туроператоры пользуются лишь отсрочкой налоговых платежей. Но ждут полноценных налоговых каникул и субсидий на фонд оплаты труда: это позволит им сохранить коллективы и избежать массового сокращения сотрудников.
В такой ситуации участники рынка не отказываются от исполнения своих обязательств. Но большинство крупных игроков предлагают переносы туров без доплат по большинству направлений. Роспотребнадзор также рекомендует туристам не обращаться в суды, а вместо этого договариваться, добавила Ломидзе.