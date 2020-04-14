«Раньше июля никто никуда не поедет». Ассоциация туроператоров рассказала, когда рынок путешествий восстановится после пандемии

Восстановление туристического потока начнется с внутрироссийских направлений, которые откроются раньше, чем зарубежные, — предположительно во второй половине лета. Такое мнение высказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе онлайн-конференции 14 апреля.



«Раньше июля, скорее всего, никто никуда не поедет. Надеемся, что Россия откроется для туристов в июле или августе, и именно это станет началом восстановления туристического рынка», — сказала она. Точные сроки возобновления зарубежных поездок ассоциация прогнозировать затрудняется. «Тем не менее можно полагать, что в 2021 году, скорее всего, можно будет ездить по миру так же, как и до пандемии», — сказала Майя Ломидзе.

