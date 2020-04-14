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14.04.2020 15:35
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«Раньше июля никто никуда не поедет». Ассоциация туроператоров рассказала, когда рынок путешествий восстановится после пандемии

Восстановление туристического потока начнется с внутрироссийских направлений, которые откроются раньше, чем зарубежные, — предположительно во второй половине лета. Такое мнение высказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в ходе онлайн-конференции 14 апреля.

«Раньше июля, скорее всего, никто никуда не поедет. Надеемся, что Россия откроется для туристов в июле или августе, и именно это станет началом восстановления туристического рынка», — сказала она. Точные сроки возобновления зарубежных поездок ассоциация прогнозировать затрудняется. «Тем не менее можно полагать, что в 2021 году, скорее всего, можно будет ездить по миру так же, как и до пандемии», — сказала Майя Ломидзе.

Несмотря на огромный отложенный спрос, туристическому рынку понадобится как минимум 6–8 месяцев, чтобы «только начать возвращаться на докризисный уровень», — подчеркнула она.

Предложенных государством мер поддержки, по словам Ломидзе, пока недостаточно для спасения отрасли. Сейчас туроператоры пользуются лишь отсрочкой налоговых платежей. Но ждут полноценных налоговых каникул и субсидий на фонд оплаты труда: это позволит им сохранить коллективы и избежать массового сокращения сотрудников.

В такой ситуации участники рынка не отказываются от исполнения своих обязательств. Но большинство крупных игроков предлагают переносы туров без доплат по большинству направлений. Роспотребнадзор также рекомендует туристам не обращаться в суды, а вместо этого договариваться, добавила Ломидзе.

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Комментарии (9)

VF812
Если Москва опаздывает за Европой, а Питер за Москвой на три недели, то ни в каком июле никто никуда не поедет. Мечты какие-то, которые ставят под сомнение профессионализм пишущих и говорящих.
Киркор_Филиппов
Макрон предложил закрыть границы ЕС до сентября, какой туризм?
155296642
Это будет не просто. Уже сейчас можно проехать в Китай и отсидеть там пару недель на карантине.
Россия отстаёт от Китая, США и большинства европейских стран. Когда там меры будут ослаблять, россиян будут карантинить или не будут пускать вообще.
Про путешествия думать пока рано.
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