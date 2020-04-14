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14.04.2020 15:03
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Правительство выделяет более трех миллиардов рублей Минобороны, ФСБ и Росгвардии на борьбу с коронавирусом

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении нескольким ведомствам 3,1 млрд рублей. Деньги должны быть направлены в качестве дополнительных выплат врачам, борющимся с новой коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение 14 апреля размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в объеме 3139 млн рублей федеральным органам исполнительной власти на предоставление из федерального бюджета субсидий <...> в целях осуществления выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция», — говорится в распоряжении.

Из опубликованного документа следует, что Министерство обороны получит 2,294 млрд рублей, Росгвардия — 21,8 млн рублей, ФМБА — 284,4 млн рублей, ФСБ — 120,7 млн рублей, ФСИН — 223,4 млн рублей, а Управление делами президента РФ — 194,8 млн рублей. Всем этим ведомствам поручено до 1 августа 2020 года предоставить данные о целевом использовании бюджетных средств.

Согласно данным с сайта «Стопкоронавирус.рф», в России зарегистрировано 21 102 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 1694 человека, погибли — 170.

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Комментарии (12)

Advart
Страдают люди, пашут медики, а платят силовикам...
efela
Т.е. вместо защитных костюмов для врачей, новые доспехи для росгвардии, если пластиковый стаканчик прилетит?
mynine
То есть вместо того чтобы поддержать население, они спускают деньги в в бесполезные сейчас МО и ФСБ ?

Уже определились кого будет бить Росгвардия в борьбе с ковидом?
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