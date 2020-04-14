Два завтрака, но без булок и сосисок. Роспотребнадзор рассказал, как питаться в самоизоляции

Сидя дома на карантине или в самоизоляции, нужно питаться не реже, а просто есть меньше. Об этом говорится в рекомендациях, которые в период пандемии COVID-19 разработал Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи специально для тех, кто сидит дома.



Согласно опубликованной Роспотребнадзором 14 апреля инструкции, в рацион нужно включить больше продуктов с пониженной калорийностью и стараться пить не меньше двух литров воды в день. Также нужно принимать биологически-активные добавки к пище (витаминно-минеральные комплексы и БАД, которые оказывают успокаивающее действие). Употребление жиров, сахара, газированных и сокосодержащих напитков, мучных изделий, а также продукции из переработанного мяса следует ограничить.