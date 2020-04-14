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14.04.2020 14:54
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Два завтрака, но без булок и сосисок. Роспотребнадзор рассказал, как питаться в самоизоляции

Сидя дома на карантине или в самоизоляции, нужно питаться не реже, а просто есть меньше. Об этом говорится в рекомендациях, которые в период пандемии COVID-19 разработал Федеральный исследовательский центр питания, биотехнологии и безопасности пищи специально для тех, кто сидит дома.

Согласно опубликованной Роспотребнадзором 14 апреля инструкции, в рацион нужно включить больше продуктов с пониженной калорийностью и стараться пить не меньше двух литров воды в день. Также нужно принимать биологически-активные добавки к пище (витаминно-минеральные комплексы и БАД, которые оказывают успокаивающее действие). Употребление жиров, сахара, газированных и сокосодержащих напитков, мучных изделий, а также продукции из переработанного мяса следует ограничить.

Роспотребнадзор

Специалисты по питанию советуют разделить ежедневное меню на три основных приема пищи и один-два перекуса. На завтрак рекомендуется есть каши, омлет, запеканку, вареные яйца, сырники или творог. Потом можно сделать перекус, подкрепившись орехами, фруктами, сыром и выпив стакан сока. На обед можно съесть нежирное мясо или рыбу с гарниром, а также овощи. В виде полдника диетологи предлагают свежие фрукты, сухофрукты, а в качестве напитка к нему — настой шиповника, компот или кисель. Ужин по рекомендациям близок к обеду. А перед сном людям в самоизоляции разрешают выпить стакан кефира.

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Комментарии (6)

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Какие там булки, о сосисках вообще умолчу... 2 корочки хлеба... 2 кусочека колбаски - это Малышевой, пусть она и булки съест.
krasnonosov
"Люди съели кору осины,
Елей побеги зеленые...
Жены и дети бродят по лесу
И собирают березы листы
Для щей, для окрошки, борща..." (с) В. Хлебников
ussr_5e4d4b41561db
особенно мне нравится в наборе - кисломолочка, которая имеет крайне ограниченный срок хранения, и за которой надо постоянно бегать в магаз, увеличивая риск быть обчиханным и обкашленным кем-то из толпы.... почему не сделать рацион из продуктов длительного хранения? типа макарон с тушёнкой, риса и замороженных нагестов, пакетированных супов с замороженными овощами.... на продуктах длительного хранения можно продержаться дома реально дольше, и выходить в магазы таким образом крайне редко, затариваясь на неделю или две недели вперёд...
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