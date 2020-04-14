FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
73.52р80.54р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 13:29
0
Печать

Производители масок и дезинфекторов получат займы под 1 %. Смольный докапитализировал Фонд содействия кредитованию МСП

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса снизил ставки по микрозаймам для производителей средств защиты от коронавирусной инфекции, сообщила 14 апреля пресс-служба вице-губернатора Евгения Елина. На кредиты под 1 % годовых могут претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства, занимающиеся производством и реализацией защитных и дезинфицирующих средств, спецодежды, медицинских масок, лекарственных средств и изделий медицинской техники.

В апреле микрозаймы на сумму 10 млн рублей уже получили производители дезинфицирующих средств. На рассмотрении находятся заявки производителей аналогичной продукции.

Кредиты предоставляются Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса в размере от 50 тыс. до 5 млн рублей на срок от 3 до 36 месяцев на условиях полной обеспеченности. Ставка для производственных, научно-технических и инновационных предприятий составляет 3 % годовых, для прочих субъектов — 5 %.

Фонд также предоставляет поручительства в размере до 100 млн рублей компаниям, занимающимся производством и реализацией защитных и дезинфицирующих средств, спецодежды, медицинских масок, а также производителям лекарственных средств и медицинской техники. Ставка вознаграждения Фонда по гарантийным обязательствам для таких компаний снижена до 0,5% годовых от суммы поручительства.

Ранее правительство Петербурга приняло решение о докапитализации Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса на 1 млрд рублей.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний