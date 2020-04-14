Производители масок и дезинфекторов получат займы под 1 %. Смольный докапитализировал Фонд содействия кредитованию МСП

В апреле микрозаймы на сумму 10 млн рублей уже получили производители дезинфицирующих средств. На рассмотрении находятся заявки производителей аналогичной продукции.

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса снизил ставки по микрозаймам для производителей средств защиты от коронавирусной инфекции, сообщила 14 апреля пресс-служба вице-губернатора Евгения Елина. На кредиты под 1 % годовых могут претендовать субъекты малого и среднего предпринимательства, занимающиеся производством и реализацией защитных и дезинфицирующих средств, спецодежды, медицинских масок, лекарственных средств и изделий медицинской техники.

Кредиты предоставляются Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса в размере от 50 тыс. до 5 млн рублей на срок от 3 до 36 месяцев на условиях полной обеспеченности. Ставка для производственных, научно-технических и инновационных предприятий составляет 3 % годовых, для прочих субъектов — 5 %.



Фонд также предоставляет поручительства в размере до 100 млн рублей компаниям, занимающимся производством и реализацией защитных и дезинфицирующих средств, спецодежды, медицинских масок, а также производителям лекарственных средств и медицинской техники. Ставка вознаграждения Фонда по гарантийным обязательствам для таких компаний снижена до 0,5% годовых от суммы поручительства.



Ранее правительство Петербурга приняло решение о докапитализации Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса на 1 млрд рублей.

