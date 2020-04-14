Велогонка «Тур де Франс» не состоится из-за пандемии коронавируса

Самая престижная в мире велогонка «Тур де Франс», проходящая во Франции, будет перенесена или вовсе отменена из-за эпидемии коронавируса. Как сообщает BBC News во вторник, 14 апреля, это произойдет автоматически после продления правительством Франции запрета на проведение массовых мероприятий.



Президент Франции Эммануэль Макрон заявил ранее, что ограничения на публичные мероприятия будут действовать до середины июля, в то время как «Тур де Франс» должен был пройти с 27 июня по 19 июля.



Ранее также были отменены велогонка «Джиро д'Италия», «Милан — Сан-Ремо», «Тур Фландрии» и «Париж — Рубе». Чемпионат мира по шоссейным гонкам по-прежнему планируется провести в конце сентября в Швейцарии.

