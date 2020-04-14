Как говорится в подписанном накануне постановлении, при обращении указанных лиц за медицинской помощью с симптомами респираторных заболеваний, их должны обследовать на COVID-19. В случае подтверждения — изолировать в стационар.

Главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова подписала постановление о новых мерах по борьбе с распространением COVID-19. Комитет по соцполитике и районные администрации должны обеспечить учет и еженедельное медицинское наблюдение на дому за всеми лицами старше 65 лет и инвалидами.

Кроме того, дополнительные требования теперь предъявляются к содержанию людей в учреждениях соцзащиты (детских домах, интернатах, домах ухода). За всеми проживающими устанавливается постоянный надзор с двукратным измерением температуры. Соответственно учреждения необходимо оснастить термометрами и ультрафиолетовыми излучателями. Прием новых пациентов и перевод из одного учреждения в другое запрещен. Расписан также порядок действий в случае обнаружения больного новым коронавирусом.



Кроме того, Башкетова поручила обеспечить соблюдение требований по сбору и обеззараживанию медицинских отходов. Вывозить их надо ежедневно для утилизации и сжигания.



За последние сутки в России зафиксировано 2774 новых случая заболеваний COVID-19. В Петербурге их число выросло на 121. В Ленинградской области — на 35. На данный момент в городе почти 800 пациентов с подтвержденным диагнозом.

