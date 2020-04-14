«Должны быть с гражданами, а не в отпусках». Володин предложил депутатам Госдумы отказаться от весеннего отдыха. Лететь им все равно некуда
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании 14 апреля предложил депутатам отказаться от весенних отпусков. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Вопрос об отмене отпусков рассмотрят на заседании 17 апреля, уточнили в Госдуме. По плану, отдыхать депутаты должны начать с 22 апреля.
«Есть предложение отказаться от отпусков, быть с нашими гражданами и работать в регионах, а по мере необходимости собираться и принимать решения, направленные на поддержку экономики, граждан. Это будет правильно, ответственно по отношению к нашим гражданам — мы должны быть с ними, а не в отпусках», — заявил Володин.
Напомним, как минимум до 30 апреля продлятся ограничения, введенные из-за коронавируса. И, как уже говорил Владимир Путин, они могут быть продлены. Так что ехать в отпуск депутатам все равно некуда.