Детские лагеря в Петербурге отправили отдохнуть до лета. Срок действия сертификатов на оплату путевок продлили до июня

Глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков подтвердил «Фонтанке», что сроки действия сертификатов будут продлены до 31 мая, как выдаваемых по линии комитета по соцполитике, так и по линии комитета по образованию.

Срок действия сертификатов на оплату части стоимости путевки в оздоровительные лагеря для детей работающих граждан, выданных с 13 февраля 2020-го, продлен до 31 мая. Об этом 13 апреля сообщил сайт МО «Измайловское» со ссылкой на единый портал «Мои документы». Ранее такой сертификат нужно было предоставить в течение 30 календарных дней с даты выдачи, но не позднее дня начала смены.

На компенсацию части стоимости путевки в детские лагеря на летние смены могут претендовать родители (законные представители), которые работают по трудовому договору (служебному контракту) в организациях, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.



Сертификат предоставляется в организации отдыха детей и молодежи и их оздоровления (за исключением лагерей дневного пребывания) для детей школьного возраста от 6 с половиной лет (либо не достигших этого возраста, но зачисленных в школу) до 15 лет включительно, проживающих в Петербурге.



Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках борьбы с распространением нового коронавируса поручил приостановить работу до 1 июня пансионатов, санаториев, детских лагерей и гостиниц, расположенных в российских курортах любого уровня, от местных до федерального значения.



В марте Смольный принял решение отменить организованный отдых «детей Санкт-Петербурга в каникулярный весенний период». При этом власти добавили, что вводится запрет на работу как государственных организаций отдыха, так и частных.

