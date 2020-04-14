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14.04.2020 10:33
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Петербургская школьница пожаловалась на любителя пообниматься в лифте. Задержан строитель

Жителя Красногвардейского района Петербурга задержали за интерес к юной соседке. По словам школьницы, тесное знакомство произошло в парадной, удовольствие не было взаимным.

По информации «Фонтанки», полицию в высотку на проспекте Маршака около десяти вечера 13 апреля вызвала мать 15-летней девочки. Дочь как раз забежала домой со словами, что в лифте к ней приставал смуглый незнакомец. Её обидчика правоохранители нашли через час в квартире на пару этажей выше.

Её обитателю 25 лет, он гражданин Узбекистана, в Петербурге работает фасадчиком строительной компании. Следственный комитет решает вопрос о возбуждении уголовного дела. Пока же иностранцу вручили протокол о нарушении правил въезда или пребывания в России (18.8 КоАП).

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