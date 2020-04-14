Сейчас самое спокойное время на дорогах Санкт-Петербурга. Режим самоизоляции изменил динамическую картину загруженности дорог. Утром, около 8:30, загруженность повышается до 2 баллов по шкале «Яндекса», после 9 снижается до «единицы», а через недолгое время снова повышается до «двойки». Большую часть дня в Петербурге сохраняются 2 балла.

Обычно до конца марта утренний пик примерно к 8:50 достигал 5–6 баллов, днём было в среднем 3 балла, а вечерний максимум — 7 баллов. В первую нерабочую неделю, с 30 марта по 5 апреля, на дорогах почти всё время был 1 балл.