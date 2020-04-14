Утренние ДТП на полупустых дорогах: ради пострадавшего очевидцы переставили машину; резвый таксист попал на видео
Сейчас самое спокойное время на дорогах Санкт-Петербурга. Режим самоизоляции изменил динамическую картину загруженности дорог. Утром, около 8:30, загруженность повышается до 2 баллов по шкале «Яндекса», после 9 снижается до «единицы», а через недолгое время снова повышается до «двойки». Большую часть дня в Петербурге сохраняются 2 балла.
Обычно до конца марта утренний пик примерно к 8:50 достигал 5–6 баллов, днём было в среднем 3 балла, а вечерний максимум — 7 баллов. В первую нерабочую неделю, с 30 марта по 5 апреля, на дорогах почти всё время был 1 балл.
Сегодня, 14 апреля, «единица» вернулась около 9:10, к 9:40 дороги снова загрузились до «двойки», а после 10 — опять «единица». Самыми загруженными магистралями утром, по данным «Яндекса», стали Московское шоссе в обе стороны (5 баллов), шоссе Революции и Рябовское шоссе к КАД (4 балла). Крупнейшие пробки:
- 8:43, внутренняя сторона КАД, 3,5 км, от проспекта Обуховской Обороны до Софийской улицы (там идут дорожные работы);
- 9:57, Московское шоссе, 3 км, от Колпинского шоссе до центра Scania;
- 8:37, Планерная улица, 2,1 км, от Богатырского проспекта до Приморского проспекта;
- 9:04, внутренняя сторона КАД, 1,8 км, от Шафировского проспекта до Рябовского шоссе;
- 9:28, Колтушское шоссе, 1,7 км, от Центральной улицы до поворота к логистическому складу.
ДТП продолжают происходить и на полупустых дорогах. Каршеринга больше нет, но есть такси и двухколёсный транспорт — именно они стали участниками двух утренних аварий, о которых очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На улице Руставели около станции «Ручьи» «Ниссан», выехавший на свой зелёный, попал под удар «Фольксвагена» сервиса Uber. Аварию зафиксировал видеорегистратор очевидца.
На перекрестке проспекта Энгельса и улицы Сикейроса сбили то ли мотоциклиста, то ли велосипедиста на фэтбайке. «Тот оказался под машиной. Неравнодушные граждане руками подняли и перетащили авто», — рассказывает очевидец.