FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +4
73.52р80.54р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

14.04.2020 10:14
0
Печать

Утренние ДТП на полупустых дорогах: ради пострадавшего очевидцы переставили машину; резвый таксист попал на видео

Сейчас самое спокойное время на дорогах Санкт-Петербурга. Режим самоизоляции изменил динамическую картину загруженности дорог. Утром, около 8:30, загруженность повышается до 2 баллов по шкале «Яндекса», после 9 снижается до «единицы», а через недолгое время снова повышается до «двойки». Большую часть дня в Петербурге сохраняются 2 балла.

Обычно до конца марта утренний пик примерно к 8:50 достигал 5–6 баллов, днём было в среднем 3 балла, а вечерний максимум — 7 баллов. В первую нерабочую неделю, с 30 марта по 5 апреля, на дорогах почти всё время был 1 балл.

Сегодня, 14 апреля, «единица» вернулась около 9:10, к 9:40 дороги снова загрузились до «двойки», а после 10 — опять «единица». Самыми загруженными магистралями утром, по данным «Яндекса», стали Московское шоссе в обе стороны (5 баллов), шоссе Революции и Рябовское шоссе к КАД (4 балла). Крупнейшие пробки:

  • 8:43, внутренняя сторона КАД, 3,5 км, от проспекта Обуховской Обороны до Софийской улицы (там идут дорожные работы);
  • 9:57, Московское шоссе, 3 км, от Колпинского шоссе до центра Scania;
  • 8:37, Планерная улица, 2,1 км, от Богатырского проспекта до Приморского проспекта;
  • 9:04, внутренняя сторона КАД, 1,8 км, от Шафировского проспекта до Рябовского шоссе;
  • 9:28, Колтушское шоссе, 1,7 км, от Центральной улицы до поворота к логистическому складу.

ДТП продолжают происходить и на полупустых дорогах. Каршеринга больше нет, но есть такси и двухколёсный транспорт — именно они стали участниками двух утренних аварий, о которых очевидцы сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На улице Руставели около станции «Ручьи» «Ниссан», выехавший на свой зелёный, попал под удар «Фольксвагена» сервиса Uber. Аварию зафиксировал видеорегистратор очевидца.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

На перекрестке проспекта Энгельса и улицы Сикейроса сбили то ли мотоциклиста, то ли велосипедиста на фэтбайке. «Тот оказался под машиной. Неравнодушные граждане руками подняли и перетащили авто», — рассказывает очевидец.

Кадр из видео в&nbsp;<a href="https://vk.com/spb_today" class="_">vk.com/spb_today</a>
Кадр из видео в vk.com/spb_today

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний