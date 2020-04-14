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14.04.2020 08:44
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В Роскосмосе рассказали, когда начнутся работы по созданию российской базы на Луне

Тяжелая посадочная станция «Луна-27», которая станет основой для развертывания российской инфраструктуры на Луне, должна будет запущена в августе 2025 года. Об 14 апреля РИА Новости заявил генеральный директор входящего в Роскосмос НПО Лавочкина Владимир Колмыков.

Специалист отметил, что пока работы по созданию «Луны-27» находятся на стадии разработки конструкторской документации. Предполагается, что космический аппарат должен сесть на Луне, пробурить до 2 метров грунта, исследовать на месте замороженные пробы, магнитные аномалии и сейсмическую активность спутника Земли, а также протестировать технологию безопасной посадки тяжелых аппаратов.

В ноябре 2018 года Российская академия наук приняла концепцию по освоению Луны, согласно которой до 2035 года к спутнику Земли будут отправлены первые космонавты, а к 2040 году созданы элементы полноценной лунной базы, уточняет РБК.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым именно его страна должна получить право вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве и, в частности, на Луне. В Роскосмосе планы Трампа назвали попыткой экспроприации других планет, а пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости приватизации космоса.

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Комментарии (12)

krasnonosov
25.01.2006 года:
"Постоянную станцию на Луне мы планируем создать уже к 2015 году, а с 2020 года может начаться промышленная добыча на спутнике Земли редкого изотопа - гелия-3" - сообщил Николай Севастьянов, глава РКК "Энергия". (с) https://lenta.ru/news/2006/01/25/moon/
TresAmigos
Мы все равно это уже не сможем проверить:)
SERGEY111
Интересно узнать когда Роскосмос планирует доставлять до места законных владельцев успевших прикупить частные участки на Луне .
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