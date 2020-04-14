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14.04.2020 07:56
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Дорожный рабочий погиб на Рябовском шоссе, выставляя знаки. «Мерседес» сбил его, задел грузовик и съехал в кювет

Светоотражатели, предупреждающие знаки и проблесковые маячки не смогли предотвратить смертельную аварию в зоне дорожных работ на Дороге жизни (Рябовском шоссе).

Как сообщает 14 апреля отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло накануне около 23:25 на 2-м километре Дороги жизни (трасса Санкт-Петербург – Морье) в Красногвардейском районе города Санкт-Петербурга, другой адрес: Рябовское шоссе, 139. По предварительной информации, 40-летний мужчина с 10-летним стажем вождения на кроссовере Mercedes-Benz GLK 250 совершил наезд на дорожного рабочего в светоотражающем жилете, затем по касательной ударил «ГАЗель» дорожных рабочих, принадлежащую производителю работ, и съехал в правый кювет.

Рабочий погиб на месте. Он выставлял временные дорожные знаки в левой полосе, поэтому пешеходом не являлся (согласно ПДД, пешеход – это лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге либо на пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее на них работу, напоминает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте»). Дорожные работы велись в крайнем левом ряду, предупреждающие знаки наличествуют. Грузовик «ГАЗ» стоял с включёнными проблесковыми маяками жёлтого цвета.

Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com
Фото: «Дорожный инспектор»/vk.com

Полиция проводит проверку по факту ДТП и выясняет личность погибшего.

Наезд на стоящее транспортное средство – один из распространённых сценариев ДТП, особенно характерный для шоссе, междугородних трасс и скоростных магистралей. Часто в такие аварии попадают именно дорожные службы, ведущие работы на трассе. В феврале на КАД в КАМАЗ дорожников влетел молодой парень на BMW и погиб. 23 марта на платной трассе М-11 «Нева»

72-летний водитель грузовика задел стоящую технику и опрокинулся на дорожников, ДТП попало на видео.

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Комментарии (1)

HAXHAX
маяк нужно устанавливать на задней части машины а не на крыше впереди,вон за границей машины дорожных служб,как новогодняя елка мигает десятками лампочек,а на наших чахлый маяк,и то светит через раз ....и достали уже копать.опять весь город перекопали...
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