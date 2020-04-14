«Яндекс.Карты» покажут петербуржцам свободные кассы. За очередью в магазине можно будет следить из дома

«Яндекс.Карты» начнут показывать, сколько человек стоит в очереди в супермаркете. Об этом «Фонтанке» рассказали в пресс-службе сервиса 14 апреля.



Увидеть размер очереди пока можно в веб-версии «Яндекс.Карт» — рядом с названием организации есть оценка: нет очереди, небольшая, большая. Скоро эта возможность появится в приложении «Яндекс.Навигатор». Информация об очередях будет полезна горожанам, соблюдающим социальную дистанцию во время пандемии коронавируса.



Сейчас к проекту подключены 169 супермаркетов «Азбуки вкуса» в Москве и 55 — «Перекрёстка» в столице и Петербурге, а в ближайшее время присоединится Альфа-Банк с 400 отделениями по всей России. Актуальные данные о количестве посетителей передаются в режиме онлайн.

