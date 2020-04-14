В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом. Власти сообщили о сопутствующих заболеваниях только у некоторых из них

В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом. Об этом 14 апреля сообщили в Мосгорздраве со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.



Умершим было от 29 до 80 лет. Как и ранее, оперштаб сообщает о сопутствующих заболеваниях у пациентов — однако не у всех, а только у большинства. Синдром Дауна у 29-летней пациентки, хронический бронхит, гипертония, кардиосклероз у других. У пятерых скончавшихся был сахарный диабет. У остальных (судя по всему, четверых) о дополнительных заболеваниях Мосгорздрав ничего не пишет.

