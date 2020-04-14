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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

14.04.2020 00:22
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В Москве умерли еще 13 пациентов с коронавирусом. Власти сообщили о сопутствующих заболеваниях только у некоторых из них

В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом. Об этом 14 апреля сообщили в Мосгорздраве со ссылкой на оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с инфекцией.

Умершим было от 29 до 80 лет. Как и ранее, оперштаб сообщает о сопутствующих заболеваниях у пациентов — однако не у всех, а только у большинства. Синдром Дауна у 29-летней пациентки, хронический бронхит, гипертония, кардиосклероз у других. У пятерых скончавшихся был сахарный диабет. У остальных (судя по всему, четверых) о дополнительных заболеваниях Мосгорздрав ничего не пишет.

Общее количество жертв в российской столице — 95 человек. Напомним, в Петербурге пока известно о четырях смертях пациентов с Covid-19.

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