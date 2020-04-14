Репутация российских компаний подешевела, петербургских – подорожала. Арбитраж подвел итоги

Всего в минувшем году арбитражи рассмотрели 835 исков о защите деловой репутации, обоснованными было признано 263. Из почти 702 млн рублей, которые требовали взыскать обиженные на журналистов компании, удовлетворили только 14,3 млн (два процента). Примерно столько решений было вынесено и в 2018 году, но тогда средний размер взысканий с масс-медиа превысил миллион рублей.

Прямо противоположная ситуация наблюдается в Северной столице. Количество рассмотренных и удовлетворенных исков существенно не изменилось, тогда как ущемленную деловую репутацию 30 компаний Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оценивал в среднем в 120 тысяч рублей. Относительно предыдущего года она подорожала почти шесть раз.



Возросли и взыскания в пользу частных лиц. Всего суды общей юрисдикции в 2019 году удовлетворили 294 из 634 заявленных против СМИ исков о защите чести, достоинства и деловой репутации, средняя сумма взысканного морального вреда составила 303 тысячи рублей. В 2018 году служители Фемиды оценивали моральные страдания россиян от ложных публикаций всего в 4 тысячи.

