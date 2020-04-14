Продолжение Октябрьской набережной в апреле собираются отремонтировать

Как сообщили «Фонтанке» 13 апреля в пресс-службе дорожного комитета области, ГКУ «Ленавтодор» заключил государственные контракты на ремонт нескольких участков региональных магистралей. В Гатчинском районе техника выйдет на дороги «Сиверская — Дружная Горка — Куровицы» и «Мины — Новинка», в Выборгском будет обновлено покрытие участков трасс «Зверево — Малиновка» и «Белокаменка — Лебяжье», в Приозерском — «Пески — Сосново — Подгорье».

В апреле дорожники планируют провести ремонт дороги «Санкт-Петербург — завод имени Свердлова — Всеволожск», которая является продолжением Октябрьской набережной. Работы пройдут и в других районах Ленинградской области.

Кроме того, напомним, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ремонтируются Дорога жизни, Токсовское шоссе, участок дороги Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск и другие трассы. Качество свежеуложенного асфальта проверяет специальная лаборатория по нескольким параметрам, включая ровность, влагонасыщаемость и коэффициент сцепления шин с дорогой.

Ямочный ремонт за прошедшие выходные проведён в Приозерском, Всеволожском, Выборгском и ещё пяти районах области. В общей сложности там уложено две тысячи квадратных метров нового асфальта. Устойчивый «плюс» позволил дорожникам использовать метод струйно-инъекционного распыления горячей асфальтобетонной смеси, благодаря которому ремонтные работы ведутся практически без ограничения движения транспорта, отмечают в пресс-службе.