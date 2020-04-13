«Дзюба, ты нас слышишь? Иди в «Славию!» Белорусские фанаты позвали нападающего «Зенита» к себе баннером
В матче четвертого тура чемпионата Белоруссии «Славия» (Мозырь) - «Рух» (Брест) болельщики неожиданно вспомнили про форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу. Один из зрителей держал в руках баннер с надписью: «Дзюба, ты нас слышишь? Иди в «Славию!»
Дзюба Дзюба иди на (зачеркнуто) в Славию! pic.twitter.com/ym4g4UOHeZ— СРА4ТВ (@sra4tv) April 13, 2020
Вероятно, это отсылка к оскорбительной кричалке, которой приветствовали Дзюбу 19 ноября на матче сборных Сан-Марино и России. Тогда российские болельщики, преимущественно поддерживающие московский «Спартак», скандировали «Дзюба, Дзюба, иди ... (слово, запрещенное к публикации Роскомнадзором, обозначающее в данном случае "идти прочь" . — прим. ред.)».
Напомним, чемпионат Белоруссии по футболу остается единственным в Европе и одним из немногих в мире спортивным мероприятием, которое продолжается, несмотря на эпидемию коронавируса. Фанаты уже призвали прервать турнир.