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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 23:57
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«Дзюба, ты нас слышишь? Иди в «Славию!» Белорусские фанаты позвали нападающего «Зенита» к себе баннером

В матче четвертого тура чемпионата Белоруссии «Славия» (Мозырь) - «Рух» (Брест) болельщики неожиданно вспомнили про форварда петербургского «Зенита» Артема Дзюбу. Один из зрителей держал в руках баннер с надписью: «Дзюба, ты нас слышишь? Иди в «Славию!»

Вероятно, это отсылка к оскорбительной кричалке, которой приветствовали Дзюбу 19 ноября на матче сборных Сан-Марино и России. Тогда российские болельщики, преимущественно поддерживающие московский «Спартак», скандировали «Дзюба, Дзюба, иди ... (слово, запрещенное к публикации Роскомнадзором, обозначающее в данном случае "идти прочь" . — прим. ред.)».

Напомним, чемпионат Белоруссии по футболу остается единственным в Европе и одним из немногих в мире спортивным мероприятием, которое продолжается, несмотря на эпидемию коронавируса. Фанаты уже призвали прервать турнир.

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