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13.04.2020 22:51
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«Гуляли, жарили шашлыки, вели себя не должным образом». В Москве за выходные выписали пять тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции

Полицейские в Москве за прошедшие выходные выписали около пяти тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции. Об этом 13 апреля в эфире «России 24» сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, пишет РИА «Новости».

«Есть статистика оперативная МВД, которую они нам сегодня представили, за выходные — субботу и воскресенье — порядка 5 тысяч протоколов было составлено в отношении жителей Москвы, которые нарушили режим самоизоляции, то есть, опять же, гуляли, жарили шашлыки, вели себя не должным образом», - уточнил Данчиков.

Напомним, согласно указу мэра Москвы, режим самоизоляции должны соблюдать все москвичи — вне зависимости от возраста.

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