«Гуляли, жарили шашлыки, вели себя не должным образом». В Москве за выходные выписали пять тысяч протоколов за нарушение режима самоизоляции

Полицейские в Москве за прошедшие выходные выписали около пяти тысяч протоколов о нарушении режима самоизоляции. Об этом 13 апреля в эфире «России 24» сообщил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков, пишет РИА «Новости».



«Есть статистика оперативная МВД, которую они нам сегодня представили, за выходные — субботу и воскресенье — порядка 5 тысяч протоколов было составлено в отношении жителей Москвы, которые нарушили режим самоизоляции, то есть, опять же, гуляли, жарили шашлыки, вели себя не должным образом», - уточнил Данчиков.

