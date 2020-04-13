ТАСС: Бывший глава РАО и его подельники признали вину по делу о хищении 730 млн рублей
Все пятеро фигурантов дела о хищении 730 миллионов рублей Российского авторского общества (РАО), в том числе бывший глава организации Сергей Федотов, попросили об особом порядке рассмотрения. Об этом 13 апреля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.
Информагентство напоминает, что «особый порядок судопроизводства избирается при признании подсудимым своей вины, он предусматривает назначение наказания, не превышающего двух третей от максимального». В суде уточнили, что к ним дело поступило сегодня, дата разбирательства пока не назначена.
Напомним, Сергей Федотов был арестован в декабре 2018 года. По версии следствия, он переводил авторские гонорары на счета подставных лиц, а затем их обналичивал. Фигурантами по делу также проходят мать бывшего главы РАО Вера Федотова и бывший член совета директоров РАО Светлана Темешова.
В июне 2017-го Федотова уже приговаривали к полутора годам колонии общего режима по делу о мошенничестве со средствами РАО, однако он вышел по УДО в декабре того же года.