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13.04.2020 22:04
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ТАСС: Бывший глава РАО и его подельники признали вину по делу о хищении 730 млн рублей

Все пятеро фигурантов дела о хищении 730 миллионов рублей Российского авторского общества (РАО), в том числе бывший глава организации Сергей Федотов, попросили об особом порядке рассмотрения. Об этом 13 апреля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

Информагентство напоминает, что «особый порядок судопроизводства избирается при признании подсудимым своей вины, он предусматривает назначение наказания, не превышающего двух третей от максимального». В суде уточнили, что к ним дело поступило сегодня, дата разбирательства пока не назначена.

Напомним, Сергей Федотов был арестован в декабре 2018 года. По версии следствия, он переводил авторские гонорары на счета подставных лиц, а затем их обналичивал. Фигурантами по делу также проходят мать бывшего главы РАО Вера Федотова и бывший член совета директоров РАО Светлана Темешова.

В июне 2017-го Федотова уже приговаривали к полутора годам колонии общего режима по делу о мошенничестве со средствами РАО, однако он вышел по УДО в декабре того же года.

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Комментарии (2)

mayor1976
Где деньги,Зин? С такой цифрой им можно и пару лет посидеть-сидит, а зарплата 350 000 000 в год капает! Ну может поменьше, 30000000 в месяц! Ка4 теб5 такое , Илон Маск?
Vasilis
А деньги то вернули?
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