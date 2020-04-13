ТАСС: Бывший глава РАО и его подельники признали вину по делу о хищении 730 млн рублей

Все пятеро фигурантов дела о хищении 730 миллионов рублей Российского авторского общества (РАО), в том числе бывший глава организации Сергей Федотов, попросили об особом порядке рассмотрения. Об этом 13 апреля пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.



Информагентство напоминает, что «особый порядок судопроизводства избирается при признании подсудимым своей вины, он предусматривает назначение наказания, не превышающего двух третей от максимального». В суде уточнили, что к ним дело поступило сегодня, дата разбирательства пока не назначена.

