Новак: Добыча нефти в мире может сократиться на 15-20 млн баррелей в сутки

Общее сокращение добычи нефти в мире с мая по июнь может составить от 15 до 20 млн баррелей в сутки. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минэнерго России Александр Новак.



Также Новак подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижения соглашения ОПЕК+. По словам министра, российский лидер в течение последних нескольких дней не раз связывался со своими коллегами: президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом - для устранения разногласий.