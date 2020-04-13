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13.04.2020 21:22
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Новак: Добыча нефти в мире может сократиться на 15-20 млн баррелей в сутки

Общее сокращение добычи нефти в мире с мая по июнь может составить от 15 до 20 млн баррелей в сутки. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Минэнерго России Александр Новак.

Также Новак подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин сыграл ключевую роль в достижения соглашения ОПЕК+. По словам министра, российский лидер в течение последних нескольких дней не раз связывался со своими коллегами: президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом - для устранения разногласий.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман, пишет Bloomberg, надеется, что ситуация на рынке нефти «в ближайшие пару месяцев» изменится к лучшему.

Переговоры трёх лидеров завершились накануне. Трамп поблагодарил Путина и Аль Сауда в усилиях по стабилизации ситуации на нефтяном рынке. После заключения сделки рубль немного укрепился.

Итоговая квота по снижению добычи в течение двух месяцев составит не 10 млн баррелей в сутки, а 9,7 млн - меньшую, чем предполагалось, квоту взяла на себя Мексика. Россия и Саудовская Аравия договорились сократить добычу нефти на равные доли - 2,5 млн б/с от базового уровня в 11 млн б/с.

В последующем общий объем будет снижен до 7,7 миллиона баррелей.

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Комментарии (4)

idiot
Столь значимую многоходовочку стоит отлить в граните - что бы потомки помнили о "великом" кормчем, и его гениальные свершения будут еще тысячу лет освещать верный путь нашим потомкам!
SNOW
Само собой, Путин опять сыграл решающую роль и всех уделал. Повезло нам с ним.
Ульянов Ленин
вы, спекулянты, буржуазия, контрреволюционеры, объясните. Уже 30 лет вы, кулаки и капиталисты, кормите рабочий класс ужасами о скорой кончине нефти и наступлении полного Либкнехта. Однако ж снижать добычу столь редкого и всем нужного ресурса весьма странно. И не такой он и редкий и не такой он и нужный?
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