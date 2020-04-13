Индекс самоизоляции - на «троечку». Петербуржцы не спешат расходиться по домам
К концу рабочего дня индекс самоизоляции в Петербурге достиг 2,9 балла. Такие данные следуют из сервиса «Яндекса» 13 апреля.
Больше всего людей на улицах города наблюдалось с полудня до 17.00. В этот промежуток индекс самоизоляции составлял 2,5 балла. К шести вечера он подрос до 2,9 баллов.
Москвичи ведут себя более дисциплинированно. В столице индекс самоизоляции к 18.00 вырос до 3,3 баллов.
В Петербурге на сегодняшний день коронавирусом заболели 678 человек, четверо скончались, 78 пациентов выздоровели.