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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 21:12
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Индекс самоизоляции - на «троечку». Петербуржцы не спешат расходиться по домам

К концу рабочего дня индекс самоизоляции в Петербурге достиг 2,9 балла. Такие данные следуют из сервиса «Яндекса» 13 апреля.


Больше всего людей на улицах города наблюдалось с полудня до 17.00. В этот промежуток индекс самоизоляции составлял 2,5 балла. К шести вечера он подрос до 2,9 баллов.

Фото: скриншот с сайта «Яндекс.Карты» 

Москвичи ведут себя более дисциплинированно. В столице индекс самоизоляции к 18.00 вырос до 3,3 баллов.

В Петербурге на сегодняшний день коронавирусом заболели 678 человек, четверо скончались, 78 пациентов выздоровели.

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Комментарии (3)

ArtemZ
Народу на дорогах города как в обычный рабочий день. Что в 11 дня, что после 7 вечера.
260878621
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NoName260801341
Много предприятий работает. Не удивительно.
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