ЦБ отчитался о почти полной остановке иностранных инвестиций в российские компании

Объем прямых иностранных инвестиций в российские компании из-за рубежа обрушился в 50 раз в первом квартале 2020 года по сравнению с показателем год назад. Об этом со ссылкой на данные ЦБ пишет РБК 13 марта.



Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили 0,2 млрд долларов по сравнению с 10,3 млрд долларов в первом квартале прошлого года.

Значение портфельных инвестиций в первом квартале составило минус 1,2 миллиарда долларов против притока 6,8 миллиарда долларов годом ранее.