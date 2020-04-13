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13.04.2020 19:48
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ЦБ отчитался о почти полной остановке иностранных инвестиций в российские компании

Объем прямых иностранных инвестиций в российские компании из-за рубежа обрушился в 50 раз в первом квартале 2020 года по сравнению с показателем год назад. Об этом со ссылкой на данные ЦБ пишет РБК 13 марта.

Прямые иностранные инвестиции в небанковском секторе составили 0,2 млрд долларов по сравнению с 10,3 млрд долларов в первом квартале прошлого года.

Значение портфельных инвестиций в первом квартале составило минус 1,2 миллиарда долларов против притока 6,8 миллиарда долларов годом ранее.

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