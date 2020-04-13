Вот-вот в эфире онлайн-марафона «Фонтанки» #минусвирус появится Юрий Шевчук

Главный рокер России, лидер ДДТ, «батя» для всех уличных музыкантов постсоветского пространства и просто «Юра, музыкант» для президента — Юрий Юлианович пошел навстречу «Фонтанке» ради врачей Петербурга и поддержал наш марафон #минусвирус. Смотрите и слушайте его выступление всего через несколько минут.



Если вы сыграли в игру с «Фонтанкой» и предположили, какую песню он исполнит, — вот-вот узнаете ответ. Слушать можно на странице https://tv.fontanka.ru/ и в группе «Фонтанки» в соцсети «Вконтакте». Если опоздаете — приходите к нам в текстовую трансляцию — там есть и фрагменты марафона, и наши наблюдения за происходящим, простым русским неофициальным языком.



Музыкально-информационный марафон «Фонтанки.ру» #минусвирус организован на благотворительной основе. Все участники выступают бесплатно — мы надеемся, что в благодарность за это вы найдете возможность помочь фонду «Не напрасно». Петербургская организация взяла на себя миссию точки сборки всех инициатив помощи медикам, пациентам и обществу во время пандемии коронавируса. Принимайте участие в этой инициативе, заходите на страницу https://defeatcovid.ru/ и находите синюю кнопку «пожертвовать».

