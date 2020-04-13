Ранним утром 13 апреля инспекторы ДПС гонялись за неадекватным водителем по центру Петербурга. Тот петлял по улицам, выезжая на «встречку» и пролетая на «красный», но уйти не сумел.



Как сообщает «Дорожный инспектор», в начале пятого часа утра понедельника инспекторы ОБ ДПС №4 ГИБДД, следуя по Центральному району, заметили, как из двора выехал красный Ford Fiesta без габаритных огней. На требование об остановке водитель не отреагировал и, прибавив скорость, попытался скрыться.

Погоня, как видно на записи с регистратора, длилась 8 минут. Удирая от полицейских по мокрым дорогам, нарушитель неоднократно проезжал на красный сигнал светофора, выехал на встречную полосу и проехал по односторонней улице «против шерсти».