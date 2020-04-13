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13.04.2020 19:35
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Красный Ford петлял по мокрым улицам в центре Петербурга, уходя от полиции. Не ушел

Ранним утром 13 апреля инспекторы ДПС гонялись за неадекватным водителем по центру Петербурга. Тот петлял по улицам, выезжая на «встречку» и пролетая на «красный», но уйти не сумел.

Как сообщает «Дорожный инспектор», в начале пятого часа утра понедельника инспекторы ОБ ДПС №4 ГИБДД, следуя по Центральному району, заметили, как из двора выехал красный Ford Fiesta без габаритных огней. На требование об остановке водитель не отреагировал и, прибавив скорость, попытался скрыться.

Погоня, как видно на записи с регистратора, длилась 8 минут. Удирая от полицейских по мокрым дорогам, нарушитель неоднократно проезжал на красный сигнал светофора, выехал на встречную полосу и проехал по односторонней улице «против шерсти».

В итоге «Форд» задержали в Митавском переулке. Нарушителем оказался 23-летний гражданин Узбекистана. Пройти медосвидетельствование он отказался.

Всего в отношении водителя составили 12 протоколов, причем семь — за проезд на «красный» (ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ). Остальные: за отказ от медосвидетельствования (ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ), выезд на «встречку» (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ), движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением (ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ) и невыполнение требования об остановке (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ).

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (2)

260878621
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Chinalove
Не ушёл, потому что не захотел.
Ленивая погоня.
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