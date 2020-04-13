Скоро в эфире онлайн-марафона «Фонтанки» #минусвирус — Ольга Арефьева
Онлайн-марафон #минусвирус начинает «бомбить» хедлайнерами: сейчас подключайтесь надолго и всерьез — для вас, а главное — для врачей Петербурга постаралась рок-фолк-исполнительца Ольга Арефьева. Она посвятила подготовке своего выступления целый день и обещает «сюрпризы, которых вы никак не ожидали». Послушать можно на странице https://tv.fontanka.ru/ и в группе «Фонтанки» в соцсети «ВКонтакте». Если опоздаете — приходите читать текстовую трансляцию — там мы размещаем фрагменты марафона и наши наблюдения за происходящим (в том числе и в редакции, которая буквально стоит на ушах, стараясь создать настоящий грандиозный фестиваль в это непростое время).
Музыкально-информационный марафон «Фонтанки.ру» #минусвирус организован на благотворительной основе. Все участники выступают бесплатно — мы надеемся, что в благодарность за это вы найдете возможность помочь фонду «Не напрасно». Петербургская организация взяла на себя миссию точки сборки всех инициатив помощи медикам, пациентам и обществу во время пандемии коронавируса. Принимайте участие в этой инициативе, заходите на страницу https://defeatcovid.ru/ и находите синюю кнопку «пожертвовать».