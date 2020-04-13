Скоро в эфире онлайн-марафона «Фонтанки» #минусвирус — Ольга Арефьева

Онлайн-марафон #минусвирус начинает «бомбить» хедлайнерами: сейчас подключайтесь надолго и всерьез — для вас, а главное — для врачей Петербурга постаралась рок-фолк-исполнительца Ольга Арефьева. Она посвятила подготовке своего выступления целый день и обещает «сюрпризы, которых вы никак не ожидали». Послушать можно на странице https://tv.fontanka.ru/ и в группе «Фонтанки» в соцсети «ВКонтакте». Если опоздаете — приходите читать текстовую трансляцию — там мы размещаем фрагменты марафона и наши наблюдения за происходящим (в том числе и в редакции, которая буквально стоит на ушах, стараясь создать настоящий грандиозный фестиваль в это непростое время).

