Пенсионерам не будут мешать уезжать из Петербурга на дачи в Ленобласти

Петербуржцы старше 65 лет, которые захотят продолжить самоизоляцию на своих дачах в области, смогут это сделать, заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.

«Переживать этот период самоизоляции удобнее на приусадебном участке. И для единовременного перемещения этих людей никаких преград не будет, — заверил он 13 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург». — Они могут подготовиться, использовать все меры санитарной безопасности: в масках, соблюдая расстояние между пассажирами, могут доехать до своих участков в Ленинградской области».