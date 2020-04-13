FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
73.75р80.74р
СРОЧНО

#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 18:51
3
Печать

Пенсионерам не будут мешать уезжать из Петербурга на дачи в Ленобласти

Петербуржцы старше 65 лет, которые захотят продолжить самоизоляцию на своих дачах в области, смогут это сделать, заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.

«Переживать этот период самоизоляции удобнее на приусадебном участке. И для единовременного перемещения этих людей никаких преград не будет, — заверил он 13 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург». — Они могут подготовиться, использовать все меры санитарной безопасности: в масках, соблюдая расстояние между пассажирами, могут доехать до своих участков в Ленинградской области».

Напомним, что ранее было объявлено, что в Петербурге люди старше 65 лет обязаны до 30 апреля соблюдать режим самоизоляции: оставаться дома по месту проживания либо в иных помещениях — жилых и садовых домах.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

sakorol
бесплатно на электричках в одну сторону
Pugovkin
На ранее отмененных автобусах и электричках....
krasnonosov
А как они смогут уехать, если последние указы запрещают им выходить из дома на улицу?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний