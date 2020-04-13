Пенсионерам не будут мешать уезжать из Петербурга на дачи в Ленобласти
Петербуржцы старше 65 лет, которые захотят продолжить самоизоляцию на своих дачах в области, смогут это сделать, заявил заместитель председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.
«Переживать этот период самоизоляции удобнее на приусадебном участке. И для единовременного перемещения этих людей никаких преград не будет, — заверил он 13 апреля в эфире канала «Санкт-Петербург». — Они могут подготовиться, использовать все меры санитарной безопасности: в масках, соблюдая расстояние между пассажирами, могут доехать до своих участков в Ленинградской области».
Напомним, что ранее было объявлено, что в Петербурге люди старше 65 лет обязаны до 30 апреля соблюдать режим самоизоляции: оставаться дома по месту проживания либо в иных помещениях — жилых и садовых домах.