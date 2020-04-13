Роскомнадзор просит операторов связи сообщать о проблемах в работе сетей из-за увеличения числа пользователей в связи с массовым переходом на удалённую работу. В письме с запросом на получение информации от заместителя главы Управления РКН по СЗФО в том числе запрашиваются данные «о количестве участков сетей связи, требующих оперативного умощнения» (орфография оригинала сохранена).

Подлинность документа «Фонтанке» 13 апреля подтвердили в компании «Комфортел». «Мы это расцениваем как попытку РКН проявить заботу, но в несколько неумелом виде. Потому что письмо мы получили сегодня в 14:29, а ответ нас попросили предоставить до 16:30. Два часа на подготовку — это очень маленький срок, особенно если речь идет «о проблемах, связанных с устойчивостью функционирования сетей связи, в том числе о количестве участков сетей связи, требующих оперативного умощнения». Так как у нас проблем на сети нет, то предмета для ответа мы не видим», — сообщил директор компании Дмитрий Петров.

Первым о появлении документа сообщил телеком-эксперт Филипп Кулин. Автор телеграм-канала «Эшер II» уточнил, что предписание делиться информацией о росте нагрузок на сеть получили несколько компаний, и не только в Северо-Западном федеральном округе.



«Это говорит о том, что идет имитация бурной деятельности. Они хотят что-то знать. Зачем — непонятно. У них нет полномочий по вмешательству в работу операторов связи. Им напишут, что все хорошо или что всё плохо, и что они будут делать с этим знанием — загадка», — сказал Кулин «Фонтанке».



В пресс-службе территориального Управления РКН «Фонтанку» попросили написать официальный запрос. В федеральном офисе службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций оперативно ответить на наши вопросы не смогли, но попросили прислать обсуждаемый документ.



Что касается роста нагрузок из-за «удалёнки», то собеседники «Фонтанки» в отрасли отмечают, что предел нагрузок на частные сети, конечно, есть, но «говорить, что сервисы идут к коллапсу, нельзя, так как запас прочности сетей был как минимум двукратным».

