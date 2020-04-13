«Требующих оперативного умощнения». Роскомнадзор просит операторов связи сообщать о проблемах на сетях из-за нагрузок «удалёнки»
Роскомнадзор просит операторов связи сообщать о проблемах в работе сетей из-за увеличения числа пользователей в связи с массовым переходом на удалённую работу. В письме с запросом на получение информации от заместителя главы Управления РКН по СЗФО в том числе запрашиваются данные «о количестве участков сетей связи, требующих оперативного умощнения» (орфография оригинала сохранена).
Подлинность документа «Фонтанке» 13 апреля подтвердили в компании «Комфортел». «Мы это расцениваем как попытку РКН проявить заботу, но в несколько неумелом виде. Потому что письмо мы получили сегодня в 14:29, а ответ нас попросили предоставить до 16:30. Два часа на подготовку — это очень маленький срок, особенно если речь идет «о проблемах, связанных с устойчивостью функционирования сетей связи, в том числе о количестве участков сетей связи, требующих оперативного умощнения». Так как у нас проблем на сети нет, то предмета для ответа мы не видим», — сообщил директор компании Дмитрий Петров.
Первым о появлении документа сообщил телеком-эксперт Филипп Кулин. Автор телеграм-канала «Эшер II» уточнил, что предписание делиться информацией о росте нагрузок на сеть получили несколько компаний, и не только в Северо-Западном федеральном округе.
«Это говорит о том, что идет имитация бурной деятельности. Они хотят что-то знать. Зачем — непонятно. У них нет полномочий по вмешательству в работу операторов связи. Им напишут, что все хорошо или что всё плохо, и что они будут делать с этим знанием — загадка», — сказал Кулин «Фонтанке».
В пресс-службе территориального Управления РКН «Фонтанку» попросили написать официальный запрос. В федеральном офисе службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций оперативно ответить на наши вопросы не смогли, но попросили прислать обсуждаемый документ.
Что касается роста нагрузок из-за «удалёнки», то собеседники «Фонтанки» в отрасли отмечают, что предел нагрузок на частные сети, конечно, есть, но «говорить, что сервисы идут к коллапсу, нельзя, так как запас прочности сетей был как минимум двукратным».
В конце марта в Роскомнадзоре сменился руководитель. Вместо Александра Жарова, который возглавил «Газпром-медиа», новым главой службы стал Андрей Липов. Ранее он занимал пост начальника Управления президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи, где в том числе курировал закон о суверенном интернете.
Тогда же сообщалось, что РКН отчитался, что «усилил контроль за оказанием услуг связи из-за повышенных нагрузок на сети на фоне пандемии коронавируса».
6 апреля Минкомсвязи обратилось к крупным интернет-компаниям с просьбой ограничить максимальный уровень качества воспроизведения видеоконтента «с целью недопущения ухудшения качества интернет-соединения» в условиях массового перехода россиян на удалённую работу, сообщал Cnews.