Через несколько минут в эфире #минусвирус — группа «Запрещенные барабанщики»
Онлайн-марафон «Фонтанки» #минусвирус продолжается. Вот-вот на его виртуальную сцену выйдут музыканты культовой группы «Запрещенные барабанщики». Послушать их выступление можно на странице и в группе «Фонтанки» в соцсети «ВКонтакте». А если опоздаете — приходите в текстовую трансляцию, где мы тоже размещаем фрагменты выступлений.
Музыкально-информационный марафон «Фонтанки.ру» #минусвирус организован на благотворительной основе. Все участники выступают бесплатно, и никто из тех, к кому мы обращались с предложением принять участие, не вспомнил о деньгах.
В прямом эфире мы рассказываем о фонде «Не напрасно». Петербургская организация взяла на себя миссию точки сборки всех инициатив помощи медикам, пациентам и обществу во время пандемии коронавируса. В этой инициативе принять участие может каждый. Заходите на страницу https://defeatcovid.ru/ и сами увидите, что это легко.