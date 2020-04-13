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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 16:52
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Военные в химзащите ополоснули памятник Петру в Адмиралтействе

Обеззараживающую обработку территории Адмиралтейства в Петербурге провели военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа 13 апреля.

пресс-служба ЗВО

В дезинфекции задействовали 20 военнослужащих в костюмах химзащиты. Под струю обеззараживающего раствора попали не только автомобили и проезжая часть, но и памятник Петру Первому.

Ранее президент Владимир Путин призвал для борьбы с коронавирусом задействовать средства Минобороны.

На сегодняшний день в Петербурге коронавирусом заболели 678 человек, четверо умерли и 78 вылечились.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за ситуацией, связанной с коронавирусом, в Петербурге и мире.

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Комментарии (3)

SERGEY111
Прочитав заголовок я понял что Петеньке обеззаразили только бубенчики - просмотр видео это подтвердил .
260657101
Заставь дураков богу молиться, так они и лоб разобьют.
193960078618934@facebook.com
Очень актуально - его ведь лижут все, кому не лень.
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