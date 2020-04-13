Военные в химзащите ополоснули памятник Петру в Адмиралтействе
Обеззараживающую обработку территории Адмиралтейства в Петербурге провели военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты. Об этом рассказали в пресс-службе Западного военного округа 13 апреля.
пресс-служба ЗВО
В дезинфекции задействовали 20 военнослужащих в костюмах химзащиты. Под струю обеззараживающего раствора попали не только автомобили и проезжая часть, но и памятник Петру Первому.
Ранее президент Владимир Путин призвал для борьбы с коронавирусом задействовать средства Минобороны.
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