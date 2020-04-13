В эфире «Фонтанки» – лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин

Владимир Шахрин, сооснователь и бессменный лидер группы «Чайф», 13 апреля стал участником марафона «Фонтанки» #минусвирус.



Музыкально-информационный марафон «Фонтанки.ру» #минусвирус организован на благотворительной основе. Все участники выступают бесплатно, и никто из тех, к кому мы обращались с предложением принять участие, не вспомнил о деньгах.



В прямом эфире мы рассказываем о фонде «Не напрасно». Петербургская организация взяла на себя миссию точки сборки всех инициатив помощи медикам, пациентам и остальным горожанам во время пандемии коронавируса.

