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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 15:01
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В эфире «Фонтанки» – лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин

Владимир Шахрин, сооснователь и бессменный лидер группы «Чайф», 13 апреля стал участником марафона «Фонтанки» #минусвирус.

Музыкально-информационный марафон «Фонтанки.ру» #минусвирус организован на благотворительной основе. Все участники выступают бесплатно, и никто из тех, к кому мы обращались с предложением принять участие, не вспомнил о деньгах.

В прямом эфире мы рассказываем о фонде «Не напрасно». Петербургская организация взяла на себя миссию точки сборки всех инициатив помощи медикам, пациентам и остальным горожанам во время пандемии коронавируса.

Следите за марафоном #минусвирус в прямом эфире на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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