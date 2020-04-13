Кризис затягивается. Путин поручил до 15 мая разработать меры поддержки онлайн-сервисов для доставки готовых блюд

Разработать меры поддержки онлайн-сервисов доставки готового питания поручил президент Владимир Путин. Об этом 13 апреля сообщается на сайте Кремля.



Предполагается, что на время пандемии коронавируса сервисы смогут рассчитывать на субсидии, частично покрывающие стоимость доставки. Меры поддержки необходимо разработать до 15 мая — судя по всему, на скорое окончание кризиса в Кремле не рассчитывают.



«Фонтанка» писала, что службы доставки не успевают кормить семимиллионный Петербург. На время самоизоляции сервисы экстренно стали набирать новых сотрудников, но устроиться на работу оказалось не так просто.

