Стас Михайлов переболел коронавирусом, но узнал об этом, только обратившись в Роспотребнадзор
Кумир российских женщин Стас Михайлов сообщил в своём аккаунте в Instagram, что переболел коронавирусом. Это якобы подтвердил тест Роспотребнадзора.
«Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда. И уже тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус», — написал артист в ночь на 13 апреля и перечислил свои симптомы.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда. И уже тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус. И мои слова были актуальны на тот момент, когда я сделал заявление. И я об этом ни чуть не жалею, потому что это все во имя спасения жизней и помощи вам, потому что вы должны знать, как действовать и что нужно делать в такой ситуации. Я получил большое количество сообщений о том, что сейчас люди вовремя обратились в больницы, и действительно пневмонии оказались коронавирусом, как и у меня. Статистика в мире показывает, что это именно так. Я не отказываюсь от слов, что это счастье, что я оказался в этот момент в России, потому что люди из Англии, Германии и Америки очень много рассказывают мне, как к ним относятся и как их лечат. У нас это все на очень высоком уровне. Вы должны понимать, что своевременное обращение к врачам и уважительное отношение к себе и окружающим даст хороший результат. Самоизоляция - это лучшее для нас сегодня! Поймите, мы должны думать не только о себе, а ещё и о тех, кто рядом! Время покажет и все расставит на свои места! Но, я надеюсь, что Бог хранит Россию и Бог с нами! Следующая неделя - страстная, и нам надо задуматься о том, как мы живем, что мы делаем! У меня большие надежды, что после светлого праздника Пасхи все наладится и станет лучше!!! Берегите себя и оставайтесь дома! Бог нас хранит!🙏🏻
О пневмонии и возможном коронавирусе Михайлов впервые сообщил на прошлой неделе в эфире «Пусть говорят». Певец отметил, что не пожалел о своём решении открыться. После он якобы получил большое количество сообщений, что люди вовремя обращались в больницу и их пневмонии оказались коронавирусной инфекцией, как у него. Также Михайлов подчеркнул, что в России лечат на очень высоком уровне.
«Вы должны понимать, что своевременное обращение к врачам и уважительное отношение к себе и окружающим даст хороший результат», — отметил он, добавив, что лучшее средство от COVID-19 — самоизоляция.