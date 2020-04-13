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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 13:48
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Стас Михайлов переболел коронавирусом, но узнал об этом, только обратившись в Роспотребнадзор

Кумир российских женщин Стас Михайлов сообщил в своём аккаунте в Instagram, что переболел коронавирусом. Это якобы подтвердил тест Роспотребнадзора.

«Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда. И уже тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус», — написал артист в ночь на 13 апреля и перечислил свои симптомы.

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Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда. И уже тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус. И мои слова были актуальны на тот момент, когда я сделал заявление. И я об этом ни чуть не жалею, потому что это все во имя спасения жизней и помощи вам, потому что вы должны знать, как действовать и что нужно делать в такой ситуации. Я получил большое количество сообщений о том, что сейчас люди вовремя обратились в больницы, и действительно пневмонии оказались коронавирусом, как и у меня. Статистика в мире показывает, что это именно так. Я не отказываюсь от слов, что это счастье, что я оказался в этот момент в России, потому что люди из Англии, Германии и Америки очень много рассказывают мне, как к ним относятся и как их лечат. У нас это все на очень высоком уровне. Вы должны понимать, что своевременное обращение к врачам и уважительное отношение к себе и окружающим даст хороший результат. Самоизоляция - это лучшее для нас сегодня! Поймите, мы должны думать не только о себе, а ещё и о тех, кто рядом! Время покажет и все расставит на свои места! Но, я надеюсь, что Бог хранит Россию и Бог с нами! Следующая неделя - страстная, и нам надо задуматься о том, как мы живем, что мы делаем! У меня большие надежды, что после светлого праздника Пасхи все наладится и станет лучше!!! Берегите себя и оставайтесь дома! Бог нас хранит!🙏🏻

Публикация от Стас Михайлов (@stas_mihailoff)

О пневмонии и возможном коронавирусе Михайлов впервые сообщил на прошлой неделе в эфире «Пусть говорят». Певец отметил, что не пожалел о своём решении открыться. После он якобы получил большое количество сообщений, что люди вовремя обращались в больницу и их пневмонии оказались коронавирусной инфекцией, как у него. Также Михайлов подчеркнул, что в России лечат на очень высоком уровне.

«Вы должны понимать, что своевременное обращение к врачам и уважительное отношение к себе и окружающим даст хороший результат», — отметил он, добавив, что лучшее средство от COVID-19 — самоизоляция.

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Комментарии (4)

Tattiana
Не надо фейковые новости писать. "Кумир российских женщин", тоже мне. Я - российская женщина, а вот "кумиров" таких мне даром не надо. Тем более, пиарящихся на короновирусе. Стас Михайлов решил о себе напомнить?
Mozg
Здравствуй, новая пиар мода. "Я тоже болел короной"
Лещенко, С.Михайлов.... кто ещё?
nuga
Ещё один борец за идею вылез! Тошнит от этих Барри Алибасовых и постановок с Кротом. Персональная больничка в Коммунарке оборудована для своих,отдельная палата и лучшие врачи и вуаля-Лещенко и Бабкина здоровы,вируса и не было.
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