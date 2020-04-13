Застройщики начали снижать ставки и отменять плату для арендаторов коммерческих помещений

Петербургские застройщики начали поддерживать арендаторов коммерческих помещений, расположенных в жилых комплексах. Как сообщили «Фонтанке» в холдинге «РСТИ» 13 апреля, в ряде домов компании ставки аренды снижены или вовсе отменены до официального окончания «нерабочего» периода.



Так, например, для компаний, вынужденных полностью прекратить свою деятельность: детских центров, спортивно-оздоровительных учреждений, стоматологий и т.д. — арендная ставка полностью отменена. Для компаний, которым пришлось частично ограничить работу, ставка снижена в зависимости от масштаба их потенциальных финансовых потерь. Каждый случай будут рассматривать индивидуально. Как уточняют в компании, особенно серьезно ограничительные меры отражаются на финансовом состоянии сфер общепита, досуга и торговли.

